https://ria.ru/20220906/energonositeli-1814713159.html

Растущие цены на энергоносители влияют на Турцию, заявил Чавушоглу

Растущие цены на энергоносители влияют на Турцию, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 06.09.2022

Растущие цены на энергоносители влияют на Турцию, заявил Чавушоглу

Растущие цены на энергоносители влияют на Турцию, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T06:24

2022-09-06T06:24

2022-09-06T06:24

экономика

мевлют чавушоглу

турция

россия

в мире

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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Растущие цены на энергоносители влияют на Турцию, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.По его словам, продолжение конфликта на Украине повлекло за собой очень серьезные кризисы, в частности энергетический и продовольственный.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.Вице-премьер Александр Новак заявил, что идея о лимите цен на нефть России является полным абсурдом, РФ не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, мевлют чавушоглу, турция, россия, в мире