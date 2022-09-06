Растущие цены на энергоносители влияют на Турцию, заявил Чавушоглу
Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что растущие цены на энергоносители влияют на страну
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Растущие цены на энергоносители влияют на Турцию, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
По его словам, продолжение конфликта на Украине повлекло за собой очень серьезные кризисы, в частности энергетический и продовольственный.
"Мы не можем относиться к этому вопросу безразлично только потому, что ситуация в Турции лучше, чем в Европе или в любом другом регионе мира. Энергетические цены, конечно, влияют и на нас. В частности, цены на газ и в других сферах выросли в три или четыре раза. В итоге, это проблема мира, а ее решение в наших руках", - приводит слова Чавушоглу агентство Anadolu.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".
Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что идея о лимите цен на нефть России является полным абсурдом, РФ не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат.