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Растущие цены на энергоносители влияют на Турцию, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 06.09.2022
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Растущие цены на энергоносители влияют на Турцию, заявил Чавушоглу
Растущие цены на энергоносители влияют на Турцию, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 06.09.2022
Растущие цены на энергоносители влияют на Турцию, заявил Чавушоглу
Растущие цены на энергоносители влияют на Турцию, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T06:24
2022-09-06T06:24
экономика
мевлют чавушоглу
турция
россия
в мире
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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Растущие цены на энергоносители влияют на Турцию, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.По его словам, продолжение конфликта на Украине повлекло за собой очень серьезные кризисы, в частности энергетический и продовольственный.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.Вице-премьер Александр Новак заявил, что идея о лимите цен на нефть России является полным абсурдом, РФ не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат.
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экономика, мевлют чавушоглу, турция, россия, в мире
Экономика, Мевлют Чавушоглу, Турция, Россия, В мире
06:24 06.09.2022
 
Растущие цены на энергоносители влияют на Турцию, заявил Чавушоглу

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что растущие цены на энергоносители влияют на страну

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Растущие цены на энергоносители влияют на Турцию, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
По его словам, продолжение конфликта на Украине повлекло за собой очень серьезные кризисы, в частности энергетический и продовольственный.
"Мы не можем относиться к этому вопросу безразлично только потому, что ситуация в Турции лучше, чем в Европе или в любом другом регионе мира. Энергетические цены, конечно, влияют и на нас. В частности, цены на газ и в других сферах выросли в три или четыре раза. В итоге, это проблема мира, а ее решение в наших руках", - приводит слова Чавушоглу агентство Anadolu.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".
Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что идея о лимите цен на нефть России является полным абсурдом, РФ не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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В Индии пообещали изучить предложение G7 о лимите цен на российскую нефть
 
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