https://ria.ru/20220906/energokrizis-1814975248.html

Премьер Польши обвинил Брюссель в медленной реакции на энергокризис

Премьер Польши обвинил Брюссель в медленной реакции на энергокризис - РИА Новости, 06.09.2022

Премьер Польши обвинил Брюссель в медленной реакции на энергокризис

Брюссель недостаточно быстро действует в ситуации с энергетическими кризисом, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления на... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T23:04

2022-09-06T23:04

2022-09-06T23:39

матеуш моравецкий

польша

евросоюз

еврокомиссия

брюссель

европа

экономика

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ВАРШАВА, 6 сен — РИА Новости. Брюссель недостаточно быстро действует в ситуации с энергетическими кризисом, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления на экономическом форуме в Карпаче.По его словам, вся Европа сейчас переживает ценовой шок, а нынешние меры борьбы оставляют желать лучшего. Он отметил, что при таком положении дел многие предприятия не могут составить нормальный бизнес-план и рассчитать инвестиции, а некоторые домохозяйства и вовсе погружаются в нищету.Премьер также подчеркнул, что регулирование со стороны ЕС в сложившейся ситуации нельзя назвать адекватным. При этом такие страны, как Польша и Чехия, "связаны по рукам этой системой", заявил он.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Польша и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220906/energokrizis-1814695828.html

https://ria.ru/20220904/sanktsii-1814343625.html

польша

брюссель

европа

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матеуш моравецкий, польша, евросоюз, еврокомиссия, брюссель, европа, экономика, в мире