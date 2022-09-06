https://ria.ru/20220906/energokrizis-1814975248.html
Премьер Польши обвинил Брюссель в медленной реакции на энергокризис
Премьер Польши обвинил Брюссель в медленной реакции на энергокризис - РИА Новости, 06.09.2022
Премьер Польши обвинил Брюссель в медленной реакции на энергокризис
Брюссель недостаточно быстро действует в ситуации с энергетическими кризисом, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления на... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T23:04
2022-09-06T23:04
2022-09-06T23:39
матеуш моравецкий
польша
евросоюз
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европа
экономика
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ВАРШАВА, 6 сен — РИА Новости. Брюссель недостаточно быстро действует в ситуации с энергетическими кризисом, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления на экономическом форуме в Карпаче.По его словам, вся Европа сейчас переживает ценовой шок, а нынешние меры борьбы оставляют желать лучшего. Он отметил, что при таком положении дел многие предприятия не могут составить нормальный бизнес-план и рассчитать инвестиции, а некоторые домохозяйства и вовсе погружаются в нищету.Премьер также подчеркнул, что регулирование со стороны ЕС в сложившейся ситуации нельзя назвать адекватным. При этом такие страны, как Польша и Чехия, "связаны по рукам этой системой", заявил он.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Польша и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220906/energokrizis-1814695828.html
https://ria.ru/20220904/sanktsii-1814343625.html
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матеуш моравецкий, польша, евросоюз, еврокомиссия, брюссель, европа, экономика, в мире
Матеуш Моравецкий, Польша, Евросоюз, Еврокомиссия, Брюссель, Европа, Экономика, В мире
23:04 06.09.2022 (обновлено: 23:39 06.09.2022)
Премьер Польши обвинил Брюссель в медленной реакции на энергокризис
Премьер Польши Моравецкий обвинил Брюссель в медленной реакции на энергокризис в Европе