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Источник: некоторые страны ЕС недовольны и озабочены энергокризисом - РИА Новости, 06.09.2022
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Источник: некоторые страны ЕС недовольны и озабочены энергокризисом
Источник: некоторые страны ЕС недовольны и озабочены энергокризисом - РИА Новости, 06.09.2022
Источник: некоторые страны ЕС недовольны и озабочены энергокризисом
Еврокомиссия все больше подвергается критике и сталкивается с озабоченностью стран Евросоюза из-за энергетического кризиса и необходимости принятия коллективных РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T00:28
2022-09-06T00:32
россия
евросоюз
в мире
еврокомиссия
экономика
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Еврокомиссия все больше подвергается критике и сталкивается с озабоченностью стран Евросоюза из-за энергетического кризиса и необходимости принятия коллективных решений по этому вопросу, сообщил РИА Новости источник в ЕС.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала ввести потолок цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".На прошлой неделе главы минфинов "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, в итоговом заявлении по итогам встречи подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе. При этом, за день до этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые станут участниками соглашения о принудительном дисконте на российское сырье.
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россия, евросоюз, в мире, еврокомиссия, экономика
Россия, Евросоюз, В мире, Еврокомиссия, Экономика
00:28 06.09.2022 (обновлено: 00:32 06.09.2022)
 
Источник: некоторые страны ЕС недовольны и озабочены энергокризисом

Некоторые страны ЕС недовольны и все больше озабочены энергокризисом и руководством ЕК

© Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод
© Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Еврокомиссия все больше подвергается критике и сталкивается с озабоченностью стран Евросоюза из-за энергетического кризиса и необходимости принятия коллективных решений по этому вопросу, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

"Существует некоторая внутренняя критика относительно того, как руководство комиссии справляется с энергокризисом. Нарастает озабоченность среди стран-членов, и в то же время некоторые страны, которые находятся не в очень хороших отношениях с действующим руководством Еврокомиссии, также выражают свои сомнения", - рассказал собеседник агентства.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала ввести потолок цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".
На прошлой неделе главы минфинов "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, в итоговом заявлении по итогам встречи подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе.
При этом, за день до этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые станут участниками соглашения о принудительном дисконте на российское сырье.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
00:06
ЕК во вторник обсудит лимит цен на российский газ, сообщил источник
 
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