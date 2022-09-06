https://ria.ru/20220906/energokrizis-1814695828.html

Источник: некоторые страны ЕС недовольны и озабочены энергокризисом

Источник: некоторые страны ЕС недовольны и озабочены энергокризисом - РИА Новости, 06.09.2022

Источник: некоторые страны ЕС недовольны и озабочены энергокризисом

Еврокомиссия все больше подвергается критике и сталкивается с озабоченностью стран Евросоюза из-за энергетического кризиса и необходимости принятия коллективных РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T00:28

2022-09-06T00:28

2022-09-06T00:32

россия

евросоюз

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еврокомиссия

экономика

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Еврокомиссия все больше подвергается критике и сталкивается с озабоченностью стран Евросоюза из-за энергетического кризиса и необходимости принятия коллективных решений по этому вопросу, сообщил РИА Новости источник в ЕС.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала ввести потолок цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".На прошлой неделе главы минфинов "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, в итоговом заявлении по итогам встречи подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе. При этом, за день до этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые станут участниками соглашения о принудительном дисконте на российское сырье.

https://ria.ru/20220906/gaz-1814694373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, евросоюз, в мире, еврокомиссия, экономика