00:28 06.09.2022 (обновлено: 00:32 06.09.2022)
Источник: некоторые страны ЕС недовольны и озабочены энергокризисом
Некоторые страны ЕС недовольны и все больше озабочены энергокризисом и руководством ЕК
© Алексей ВитвицкийТрубопровод
© Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Еврокомиссия все больше подвергается критике и сталкивается с озабоченностью стран Евросоюза из-за энергетического кризиса и необходимости принятия коллективных решений по этому вопросу, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
"Существует некоторая внутренняя критика относительно того, как руководство комиссии справляется с энергокризисом. Нарастает озабоченность среди стран-членов, и в то же время некоторые страны, которые находятся не в очень хороших отношениях с действующим руководством Еврокомиссии, также выражают свои сомнения", - рассказал собеседник агентства.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала ввести потолок цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".
На прошлой неделе главы минфинов "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, в итоговом заявлении по итогам встречи подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе.
При этом, за день до этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые станут участниками соглашения о принудительном дисконте на российское сырье.