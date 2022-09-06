https://ria.ru/20220906/energodar-1814829891.html

В Энергодаре восстановили подачу электричества и водоснабжение

В Энергодаре восстановили подачу электричества и водоснабжение - РИА Новости, 06.09.2022

В Энергодаре восстановили подачу электричества и водоснабжение

Подача электроэнергии и водоснабжение в Энергодаре восстановлены, передает во вторник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:51

2022-09-06T13:51

2022-09-06T13:52

энергодар

в мире

запорожская область

украина

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ЭНЕРГОДАР, 6 сен - РИА Новости. Подача электроэнергии и водоснабжение в Энергодаре восстановлены, передает во вторник корреспондент РИА Новости.Ранее в результате украинского артиллерийского обстрела город был обесточен. В результате обстрелов повреждения получила линия электропередачи в районе АЭС.Под удар украинских боевиков также попали жилые кварталы Энергодара.

https://ria.ru/20220906/zaes-1814821488.html

энергодар

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Владимир Лаврентьев

энергодар, в мире, запорожская область, украина