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В Энергодаре восстановили подачу электричества и водоснабжение - РИА Новости, 06.09.2022
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В Энергодаре восстановили подачу электричества и водоснабжение
В Энергодаре восстановили подачу электричества и водоснабжение - РИА Новости, 06.09.2022
В Энергодаре восстановили подачу электричества и водоснабжение
Подача электроэнергии и водоснабжение в Энергодаре восстановлены, передает во вторник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:51
2022-09-06T13:52
энергодар
в мире
запорожская область
украина
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ЭНЕРГОДАР, 6 сен - РИА Новости. Подача электроэнергии и водоснабжение в Энергодаре восстановлены, передает во вторник корреспондент РИА Новости.Ранее в результате украинского артиллерийского обстрела город был обесточен. В результате обстрелов повреждения получила линия электропередачи в районе АЭС.Под удар украинских боевиков также попали жилые кварталы Энергодара.
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энергодар
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энергодар, в мире, запорожская область, украина
Энергодар, В мире, Запорожская область, Украина
13:51 06.09.2022 (обновлено: 13:52 06.09.2022)
 
В Энергодаре восстановили подачу электричества и водоснабжение

В Энергодаре восстановили подачу электричества и водоснабжение после обстрелов

© РИА НовостиПоследствия обстрела Энергодара
Последствия обстрела Энергодара
© РИА Новости
Последствия обстрела Энергодара. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 6 сен - РИА Новости. Подача электроэнергии и водоснабжение в Энергодаре восстановлены, передает во вторник корреспондент РИА Новости.
Ранее в результате украинского артиллерийского обстрела город был обесточен. В результате обстрелов повреждения получила линия электропередачи в районе АЭС.
Под удар украинских боевиков также попали жилые кварталы Энергодара.
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ЭнергодарВ миреЗапорожская областьУкраина
 
 
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