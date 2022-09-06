https://ria.ru/20220906/energodar-1814829891.html
В Энергодаре восстановили подачу электричества и водоснабжение
В Энергодаре восстановили подачу электричества и водоснабжение - РИА Новости, 06.09.2022
В Энергодаре восстановили подачу электричества и водоснабжение
Подача электроэнергии и водоснабжение в Энергодаре восстановлены, передает во вторник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:51
2022-09-06T13:51
2022-09-06T13:52
энергодар
в мире
запорожская область
украина
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ЭНЕРГОДАР, 6 сен - РИА Новости. Подача электроэнергии и водоснабжение в Энергодаре восстановлены, передает во вторник корреспондент РИА Новости.Ранее в результате украинского артиллерийского обстрела город был обесточен. В результате обстрелов повреждения получила линия электропередачи в районе АЭС.Под удар украинских боевиков также попали жилые кварталы Энергодара.
https://ria.ru/20220906/zaes-1814821488.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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энергодар, в мире, запорожская область, украина
Энергодар, В мире, Запорожская область, Украина
13:51 06.09.2022 (обновлено: 13:52 06.09.2022)
В Энергодаре восстановили подачу электричества и водоснабжение
В Энергодаре восстановили подачу электричества и водоснабжение после обстрелов