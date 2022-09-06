https://ria.ru/20220906/eksportery-1814751163.html

Экспортеры леса из Приангарья смогут размещаться на woodresource.com

Экспортеры леса из Приангарья смогут размещаться на woodresource.com - РИА Новости, 06.09.2022

Экспортеры леса из Приангарья смогут размещаться на woodresource.com

По соглашению, подписанному на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), экспортеры леса из Иркутской области смогут размещать свои предложения на электронной... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:15

2022-09-06T10:15

2022-09-06T10:15

иркутская область

экономика

игорь кобзев

иркутская область

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. По соглашению, подписанному на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), экспортеры леса из Иркутской области смогут размещать свои предложения на электронной площадке woodresource.com, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и оператор международной электронной площадки woodresource.com Вячеслав Лузин подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве.Площадка woodresource.com является одним из самых крупных торговых ресурсов в лесной отрасли. По словам Игоря Кобзева, сегодня на территории Приангарья зарегистрировано около 1,6 тысяч предприятий лесопромышленного комплекса (ЛПК). Их доля в валовом региональном продукте составляет 5,5%. Основная часть продукции поставляется за рубеж. Экспорт ЛПК по итогам 2021 года составил 35% общего объема экспорта Иркутской области."Наряду с развитием экспорта в целом перед нами стоит задача по развитию экспортной деятельности через каналы электронной торговли. Уверен, что наше сотрудничество с woodresource.com позволит повысить доступность и качество услуг по размещению на электронной площадке продукции экспортеров Иркутской области", - сказал Игорь Кобзев.На портале woodresource.com зарегистрировано более 17 тысяч компаний и предприятий. Ежемесячно площадку посещает более 20 тысяч пользователей.

https://ria.ru/20220810/zhile-1808593717.html

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иркутская область

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Ольга Маркова

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Ольга Маркова

экономика, игорь кобзев, иркутская область, восточный экономический форум (вэф)