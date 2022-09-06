https://ria.ru/20220906/ekonomika-1814792794.html

Решетников рассказал о базовом сценарии роста экономики России к 2030 году

Решетников рассказал о базовом сценарии роста экономики России к 2030 году - РИА Новости, 06.09.2022

Решетников рассказал о базовом сценарии роста экономики России к 2030 году

Базовый сценарий развития России до конца десятилетия предполагает, что экономика страны в 2030 году вырастет на 17% по сравнению с 2021 годом, сообщил... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:25

2022-09-06T12:25

2022-09-06T12:25

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

экономика

максим решетников

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Базовый сценарий развития России до конца десятилетия предполагает, что экономика страны в 2030 году вырастет на 17% по сравнению с 2021 годом, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах ВЭФ.Ранее министерство сообщало, что подготовило несколько сценариев развития экономики до 2030 года."Рост 2030 год к 2021 году в базовом сценарии закладывается 17%. Более того, это именно базовый сценарий, он основан на реализации тех программ, решения по которым сейчас уже приняты или принимаются. Он у нас декомпозирован по всем отраслям, то есть мы конкретно понимаем, что мы получим в туризме, в добыче, в обработке, какая часть роста пойдет за счет экспорта, какая - за счет инвестиций, какая - за счет реальных доходов населения", - сказал Решетников.По его словам, рост объема инвестиций в этом сценарии составит 30% к 2021 году, а реальных денежных доходов - на 20%.Решетников также подчеркнул, что российский бизнес показал себя устойчивым и готовым меняться.

https://ria.ru/20220906/evropa-1814736113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, экономика, максим решетников, россия