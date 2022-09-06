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ВСУ при обстреле Петровского района Донецка повредили пожарную часть - РИА Новости, 06.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/donetsk-1814861171.html
ВСУ при обстреле Петровского района Донецка повредили пожарную часть
ВСУ при обстреле Петровского района Донецка повредили пожарную часть - РИА Новости, 06.09.2022
ВСУ при обстреле Петровского района Донецка повредили пожарную часть
Пожарная часть получила повреждения при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в МЧС ДНР. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:16
2022-09-06T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Пожарная часть получила повреждения при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в МЧС ДНР.Также в Петровском районе Донецка было повреждено остекление здания детского сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220906/kontrnastuplenie-1814734747.html
донецк (днр)
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
15:16 06.09.2022
 
ВСУ при обстреле Петровского района Донецка повредили пожарную часть

МЧС ДНР сообщило, что ВСУ при обстреле Петровского района Донецка повредили пожарную часть

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР в Донецке
Сотрудник МЧС ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник МЧС ДНР в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Пожарная часть получила повреждения при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в МЧС ДНР.
"Вооруженные формирования Украины не прекращают наносить артиллерийские удары по Петровскому району города Донецк. В 13.26 (совпадает с мск) начался обстрел, в результате которого пострадала 6-я пожарно-спасательная часть", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Также в Петровском районе Донецка было повреждено остекление здания детского сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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