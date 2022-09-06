https://ria.ru/20220906/donetsk-1814861171.html
ВСУ при обстреле Петровского района Донецка повредили пожарную часть
ВСУ при обстреле Петровского района Донецка повредили пожарную часть - РИА Новости, 06.09.2022
ВСУ при обстреле Петровского района Донецка повредили пожарную часть
Пожарная часть получила повреждения при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в МЧС ДНР. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:16
2022-09-06T15:16
2022-09-06T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812483839_0:180:3002:1869_1920x0_80_0_0_f7d437db77baa87f6d4fee811770abca.jpg
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Пожарная часть получила повреждения при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в МЧС ДНР.Также в Петровском районе Донецка было повреждено остекление здания детского сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220906/kontrnastuplenie-1814734747.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812483839_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_2cbd01bdc46de9e1a514013c4e15b8c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ при обстреле Петровского района Донецка повредили пожарную часть
МЧС ДНР сообщило, что ВСУ при обстреле Петровского района Донецка повредили пожарную часть