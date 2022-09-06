https://ria.ru/20220906/donetsk-1814861171.html

ВСУ при обстреле Петровского района Донецка повредили пожарную часть

ВСУ при обстреле Петровского района Донецка повредили пожарную часть - РИА Новости, 06.09.2022

ВСУ при обстреле Петровского района Донецка повредили пожарную часть

Пожарная часть получила повреждения при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в МЧС ДНР. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:16

2022-09-06T15:16

2022-09-06T15:16

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Пожарная часть получила повреждения при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в МЧС ДНР.Также в Петровском районе Донецка было повреждено остекление здания детского сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220906/kontrnastuplenie-1814734747.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины