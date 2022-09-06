https://ria.ru/20220906/donetsk-1814712656.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска утром во вторник выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T06:11

2022-09-06T06:11

2022-09-06T06:11

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска утром во вторник выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК также вечером в понедельник сообщало об обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка пятью снарядами калибром 155 миллиметров в 23.20 и населенного пункта Пантелеймоновка шестью снарядами калибром 152 миллиметра в 21.20.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220905/obstrel-1814627721.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика