Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 155 миллиметров
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска утром во вторник выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 04.50 (совпадает с мск – ред.) - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК также вечером в понедельник сообщало об обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка пятью снарядами калибром 155 миллиметров в 23.20 и населенного пункта Пантелеймоновка шестью снарядами калибром 152 миллиметра в 21.20.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.