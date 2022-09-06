https://ria.ru/20220906/dogovory-1814554482.html

МСБ Дальнего Востока заключил с госкомпаниями договоры на 123 млрд рублей

МСБ Дальнего Востока заключил с госкомпаниями договоры на 123 млрд рублей - РИА Новости, 06.09.2022

МСБ Дальнего Востока заключил с госкомпаниями договоры на 123 млрд рублей

Малый и средний бизнес Дальневосточного федерального округа (ДФО) с начала года заключил с госкомпаниями договоры о поставках на сумму 122,7 миллиарда рублей,... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T07:00

2022-09-06T07:00

2022-09-06T07:00

корпорация мсп

александр исаевич

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Малый и средний бизнес Дальневосточного федерального округа (ДФО) с начала года заключил с госкомпаниями договоры о поставках на сумму 122,7 миллиарда рублей, что почти в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).При этом количество дальневосточных малых и средних предприятий, ставших поставщиками для 1436 крупнейших заказчиков, с начала 2022 года выросло в 1,9 раза до 9,9 тысячи. Число заключенных договоров выросло в 2,1 раза, а объем закупок у малого и среднего бизнеса - в 1,5 раза."В этом году, по решению правительства, количество заказчиков, в отношении которых КМСП проводит оценку и мониторинг соответствия в рамках закупок по 223-ФЗ, увеличилось более чем втрое. С начала года 1436 крупнейших заказчика заключили более 27,6 тысяч договоров поставки с субъектами МСП, зарегистрированными в ДФО. Общая сумма заключенных договоров выросла по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 47%, несмотря на введенные санкции", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, выступая на Восточном экономическом форуме.В топ-5 заказчиков в ДФО в этом году вошли "Росагролизинг" (4,8 миллиарда рублей), ИФК "РФА-Инвест" (4,1 миллиарда), Дальневосточная генерирующая компания (ДГК - 4 миллиарда), "Росморпорт" (3,9 миллиарда) и Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК - 3,6 миллиарда).За восемь месяцев 2022 года в ДФО выросли объемы закупок сразу по нескольким видам номенклатуры. Так, закупки машин и оборудования выросли на 5,3 миллиарда рублей (в 4,6 раза), угля - на 4,5 миллиарда (в 3,5 раза). Услуг в области кадастровой деятельности было закуплено больше на 1,8 миллиарда рублей (рост в 2,6 раза), а складских и вспомогательных транспортных услуг — на 1,7 миллиарда (рост в 2,4 раза).С 1 января 2022 года до 25% повышена квота закупок у малых и средних предприятий, которая распространяется на всех заказчиков. Обеспечение квоты на закупки предусмотрено нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20220905/investkredity-1814372749.html

https://ria.ru/20220902/kredity-1814063575.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, восточный экономический форум — 2022 (вэф), восточный экономический форум (вэф)