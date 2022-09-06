https://ria.ru/20220906/chechnya-1814930849.html
Кадыров назвал Чечню одним из самых успешных и безопасных регионов
Кадыров назвал Чечню одним из самых успешных и безопасных регионов - РИА Новости, 06.09.2022
Кадыров назвал Чечню одним из самых успешных и безопасных регионов
Чечня встречает 100-летний юбилей, являясь одним из самых успешных, благополучных, безопасных и динамично развивающихся регионов, заявил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:36
2022-09-06T18:36
2022-09-06T19:04
общество
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801505597_44:0:1548:846_1920x0_80_0_0_4b4a011c7b6223d98595f7afa9cc9765.png
ГРОЗНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Чечня встречает 100-летний юбилей, являясь одним из самых успешных, благополучных, безопасных и динамично развивающихся регионов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.Чеченская автономная область была образована 30 ноября 1922 года из Чеченского национального округа Горской АССР. В Чечне эту дату отметили во вторник, объединив с празднованием Дня Чеченской Республики (День гражданского согласия и единения)."За эти 100 лет чеченцы неоднократно оказывались на краю пропасти. По сути, целый народ в разные этапы находился на грани физического уничтожения. Сталинская депортация, международный террор в 90-х, две тяжелые разрушительные войны... В итоге сегодня свое 100-летие наша республика встречает, являясь одним из самых успешных, благополучных, безопасных и динамично развивающихся регионов. Мы гордимся нашими достижениями, но и не должны забывать, какой немыслимо большой ценой мы достигли этой победы. Нет народа в мире, который за 100 лет прошел бы столько лишений, разных тяжких испытаний и трагедий", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он отметил, что чеченцы доказали всему миру, что умеют жить, трудиться и развиваться."Благодаря отваге, мужеству, труду и любви к родной земле истинных сыновей и дочерей нашего народа мы занимаем лидирующие позиции по целому ряду направлений, находимся в авангарде защитников Отечества, стоим в первых рядах позитивных преобразований в экономике, спорте, культуре, образовании, во всей социальной сфере в целом. И так отныне должно быть всегда!" - добавил он.
https://ria.ru/20220906/chechnya-1814764809.html
https://ria.ru/20220906/chechnya-1814698010.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801505597_232:0:1360:846_1920x0_80_0_0_0026676fabfe60a1f9d6bb054612c3d9.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рамзан кадыров
18:36 06.09.2022 (обновлено: 19:04 06.09.2022)
Кадыров назвал Чечню одним из самых успешных и безопасных регионов
Кадыров: Чечня встречает столетие, будучи одним из самых успешных и безопасных регионов
ГРОЗНЫЙ, 6 сен - РИА Новости.
Чечня встречает 100-летний юбилей, являясь одним из самых успешных, благополучных, безопасных и динамично развивающихся регионов, заявил
глава Чечни Рамзан Кадыров.
Чеченская автономная область была образована 30 ноября 1922 года из Чеченского национального округа Горской АССР. В Чечне эту дату отметили во вторник, объединив с празднованием Дня Чеченской Республики (День гражданского согласия и единения).
"За эти 100 лет чеченцы неоднократно оказывались на краю пропасти. По сути, целый народ в разные этапы находился на грани физического уничтожения. Сталинская депортация, международный террор в 90-х, две тяжелые разрушительные войны... В итоге сегодня свое 100-летие наша республика встречает, являясь одним из самых успешных, благополучных, безопасных и динамично развивающихся регионов. Мы гордимся нашими достижениями, но и не должны забывать, какой немыслимо большой ценой мы достигли этой победы. Нет народа в мире, который за 100 лет прошел бы столько лишений, разных тяжких испытаний и трагедий", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что чеченцы доказали всему миру, что умеют жить, трудиться и развиваться.
"Благодаря отваге, мужеству, труду и любви к родной земле истинных сыновей и дочерей нашего народа мы занимаем лидирующие позиции по целому ряду направлений, находимся в авангарде защитников Отечества, стоим в первых рядах позитивных преобразований в экономике, спорте, культуре, образовании, во всей социальной сфере в целом. И так отныне должно быть всегда!" - добавил он.