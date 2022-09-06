Рейтинг@Mail.ru
Кадыров назвал Чечню одним из самых успешных и безопасных регионов - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/chechnya-1814930849.html
Кадыров назвал Чечню одним из самых успешных и безопасных регионов
Кадыров назвал Чечню одним из самых успешных и безопасных регионов - РИА Новости, 06.09.2022
Кадыров назвал Чечню одним из самых успешных и безопасных регионов
Чечня встречает 100-летний юбилей, являясь одним из самых успешных, благополучных, безопасных и динамично развивающихся регионов, заявил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:36
2022-09-06T19:04
общество
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801505597_44:0:1548:846_1920x0_80_0_0_4b4a011c7b6223d98595f7afa9cc9765.png
ГРОЗНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Чечня встречает 100-летний юбилей, являясь одним из самых успешных, благополучных, безопасных и динамично развивающихся регионов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.Чеченская автономная область была образована 30 ноября 1922 года из Чеченского национального округа Горской АССР. В Чечне эту дату отметили во вторник, объединив с празднованием Дня Чеченской Республики (День гражданского согласия и единения)."За эти 100 лет чеченцы неоднократно оказывались на краю пропасти. По сути, целый народ в разные этапы находился на грани физического уничтожения. Сталинская депортация, международный террор в 90-х, две тяжелые разрушительные войны... В итоге сегодня свое 100-летие наша республика встречает, являясь одним из самых успешных, благополучных, безопасных и динамично развивающихся регионов. Мы гордимся нашими достижениями, но и не должны забывать, какой немыслимо большой ценой мы достигли этой победы. Нет народа в мире, который за 100 лет прошел бы столько лишений, разных тяжких испытаний и трагедий", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он отметил, что чеченцы доказали всему миру, что умеют жить, трудиться и развиваться."Благодаря отваге, мужеству, труду и любви к родной земле истинных сыновей и дочерей нашего народа мы занимаем лидирующие позиции по целому ряду направлений, находимся в авангарде защитников Отечества, стоим в первых рядах позитивных преобразований в экономике, спорте, культуре, образовании, во всей социальной сфере в целом. И так отныне должно быть всегда!" - добавил он.
https://ria.ru/20220906/chechnya-1814764809.html
https://ria.ru/20220906/chechnya-1814698010.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801505597_232:0:1360:846_1920x0_80_0_0_0026676fabfe60a1f9d6bb054612c3d9.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рамзан кадыров
Общество, Рамзан Кадыров
18:36 06.09.2022 (обновлено: 19:04 06.09.2022)
 
Кадыров назвал Чечню одним из самых успешных и безопасных регионов

Кадыров: Чечня встречает столетие, будучи одним из самых успешных и безопасных регионов

© Фото : Рамзан Кадыров/VkontakteГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : Рамзан Кадыров/Vkontakte
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Чечня встречает 100-летний юбилей, являясь одним из самых успешных, благополучных, безопасных и динамично развивающихся регионов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Чеченская автономная область была образована 30 ноября 1922 года из Чеченского национального округа Горской АССР. В Чечне эту дату отметили во вторник, объединив с празднованием Дня Чеченской Республики (День гражданского согласия и единения).
Вид на церковь Архангела Михаила в центре Грозного с башни Грозный-Сити - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 10:54
Путин назвал Чечню родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов
"За эти 100 лет чеченцы неоднократно оказывались на краю пропасти. По сути, целый народ в разные этапы находился на грани физического уничтожения. Сталинская депортация, международный террор в 90-х, две тяжелые разрушительные войны... В итоге сегодня свое 100-летие наша республика встречает, являясь одним из самых успешных, благополучных, безопасных и динамично развивающихся регионов. Мы гордимся нашими достижениями, но и не должны забывать, какой немыслимо большой ценой мы достигли этой победы. Нет народа в мире, который за 100 лет прошел бы столько лишений, разных тяжких испытаний и трагедий", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что чеченцы доказали всему миру, что умеют жить, трудиться и развиваться.
"Благодаря отваге, мужеству, труду и любви к родной земле истинных сыновей и дочерей нашего народа мы занимаем лидирующие позиции по целому ряду направлений, находимся в авангарде защитников Отечества, стоим в первых рядах позитивных преобразований в экономике, спорте, культуре, образовании, во всей социальной сфере в целом. И так отныне должно быть всегда!" - добавил он.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 00:58
Кадыров заявил, что не перейдет с работы в Чечне "в другое ведомство"
 
ОбществоРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала