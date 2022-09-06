https://ria.ru/20220906/chechnya-1814930849.html

Кадыров назвал Чечню одним из самых успешных и безопасных регионов

Кадыров назвал Чечню одним из самых успешных и безопасных регионов - РИА Новости, 06.09.2022

Кадыров назвал Чечню одним из самых успешных и безопасных регионов

Чечня встречает 100-летний юбилей, являясь одним из самых успешных, благополучных, безопасных и динамично развивающихся регионов, заявил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T18:36

2022-09-06T18:36

2022-09-06T19:04

общество

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Чечня встречает 100-летний юбилей, являясь одним из самых успешных, благополучных, безопасных и динамично развивающихся регионов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.Чеченская автономная область была образована 30 ноября 1922 года из Чеченского национального округа Горской АССР. В Чечне эту дату отметили во вторник, объединив с празднованием Дня Чеченской Республики (День гражданского согласия и единения)."За эти 100 лет чеченцы неоднократно оказывались на краю пропасти. По сути, целый народ в разные этапы находился на грани физического уничтожения. Сталинская депортация, международный террор в 90-х, две тяжелые разрушительные войны... В итоге сегодня свое 100-летие наша республика встречает, являясь одним из самых успешных, благополучных, безопасных и динамично развивающихся регионов. Мы гордимся нашими достижениями, но и не должны забывать, какой немыслимо большой ценой мы достигли этой победы. Нет народа в мире, который за 100 лет прошел бы столько лишений, разных тяжких испытаний и трагедий", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он отметил, что чеченцы доказали всему миру, что умеют жить, трудиться и развиваться."Благодаря отваге, мужеству, труду и любви к родной земле истинных сыновей и дочерей нашего народа мы занимаем лидирующие позиции по целому ряду направлений, находимся в авангарде защитников Отечества, стоим в первых рядах позитивных преобразований в экономике, спорте, культуре, образовании, во всей социальной сфере в целом. И так отныне должно быть всегда!" - добавил он.

https://ria.ru/20220906/chechnya-1814764809.html

https://ria.ru/20220906/chechnya-1814698010.html

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общество, рамзан кадыров