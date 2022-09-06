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При взрыве бомбы в Буркина-Фасо погибли 35 человек - РИА Новости, 06.09.2022
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При взрыве бомбы в Буркина-Фасо погибли 35 человек
При взрыве бомбы в Буркина-Фасо погибли 35 человек - РИА Новости, 06.09.2022
При взрыве бомбы в Буркина-Фасо погибли 35 человек
Не менее 35 человек погибли и 37 пострадали на севере Буркина-Фасо в результате подрыва на самодельной бомбе колонны со снабжением, передает агентство Франс... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T01:29
2022-09-06T05:17
в мире
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Не менее 35 человек погибли и 37 пострадали на севере Буркина-Фасо в результате подрыва на самодельной бомбе колонны со снабжением, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу области Сахель.Инцидент произошел между городами Джибо и Бурзанга на севере страны в районе, который находится под контролем боевиков-джихадистов.Колонна снабжения двигалась из столицы Уагадугу под армейской охраной.Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
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в мире, буркина-фасо
В мире, Буркина-Фасо
01:29 06.09.2022 (обновлено: 05:17 06.09.2022)
 
При взрыве бомбы в Буркина-Фасо погибли 35 человек

В Буркина-Фасо взорвалась самодельная бомба, погибли 35 человек, еще 37 получили ранения

© AP Photo / Jerome DelayСилы безопасности Буркина-Фасо
Силы безопасности Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Силы безопасности Буркина-Фасо. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Не менее 35 человек погибли и 37 пострадали на севере Буркина-Фасо в результате подрыва на самодельной бомбе колонны со снабжением, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу области Сахель.

"Один из автомобилей, перевозивший мирных жителей, наехал на самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, 35 человек погибли и 37 ранены, все они — мирные жители", - сообщил губернатор.

Инцидент произошел между городами Джибо и Бурзанга на севере страны в районе, который находится под контролем боевиков-джихадистов.
Колонна снабжения двигалась из столицы Уагадугу под армейской охраной.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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В Буркина-Фасо боевики атаковали автомобили, выехавшие с золотого рудника
 
В миреБуркина-Фасо
 
 
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