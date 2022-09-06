https://ria.ru/20220906/burkina-faso-1814699705.html

При взрыве бомбы в Буркина-Фасо погибли 35 человек

При взрыве бомбы в Буркина-Фасо погибли 35 человек - РИА Новости, 06.09.2022

При взрыве бомбы в Буркина-Фасо погибли 35 человек

Не менее 35 человек погибли и 37 пострадали на севере Буркина-Фасо в результате подрыва на самодельной бомбе колонны со снабжением, передает агентство Франс... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T01:29

2022-09-06T01:29

2022-09-06T05:17

в мире

буркина-фасо

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Не менее 35 человек погибли и 37 пострадали на севере Буркина-Фасо в результате подрыва на самодельной бомбе колонны со снабжением, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу области Сахель.Инцидент произошел между городами Джибо и Бурзанга на севере страны в районе, который находится под контролем боевиков-джихадистов.Колонна снабжения двигалась из столицы Уагадугу под армейской охраной.Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20220828/rudnik-1812645241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, буркина-фасо