https://ria.ru/20220906/britaniya-1814735790.html

Британцы стали покупать меньше одежды на фоне энергокризиса

Британцы стали покупать меньше одежды на фоне энергокризиса - РИА Новости, 06.09.2022

Британцы стали покупать меньше одежды на фоне энергокризиса

Жители Великобритании стали покупать меньше одежды на фоне энергокризиса, сообщается в отчете Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC). РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T09:23

2022-09-06T09:23

2022-09-06T09:23

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Жители Великобритании стали покупать меньше одежды на фоне энергокризиса, сообщается в отчете Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC)."Рост розничных продаж замедлился в августе по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку потребители ограничили расходы на фоне стремительного роста стоимости жизни… Впервые за последние месяцы продажи одежды замедлились, поскольку летние мероприятия закончились, а родители не стали тратить деньги на подготовку к школе", - приводятся в отчете слова исполнительного директора консорциума Хелен Дикинсон.При этом, по ее словам, инфляция розничных цен ниже общей инфляции.Помимо одежды, больше всего пострадали бытовая техника и товары для дома. Однако люди покупали аэрогрили и трикотажные изделия, готовясь к зиме и растущим счетам за электроэнергию.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. В стране наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.

https://ria.ru/20220905/sanktsii-1814650774.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220905/klimenko-1814688382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

великобритания, украина, россия, в мире