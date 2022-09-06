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Британцы стали покупать меньше одежды на фоне энергокризиса - РИА Новости, 06.09.2022
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Британцы стали покупать меньше одежды на фоне энергокризиса
Британцы стали покупать меньше одежды на фоне энергокризиса - РИА Новости, 06.09.2022
Британцы стали покупать меньше одежды на фоне энергокризиса
Жители Великобритании стали покупать меньше одежды на фоне энергокризиса, сообщается в отчете Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC). РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:23
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Жители Великобритании стали покупать меньше одежды на фоне энергокризиса, сообщается в отчете Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC)."Рост розничных продаж замедлился в августе по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку потребители ограничили расходы на фоне стремительного роста стоимости жизни… Впервые за последние месяцы продажи одежды замедлились, поскольку летние мероприятия закончились, а родители не стали тратить деньги на подготовку к школе", - приводятся в отчете слова исполнительного директора консорциума Хелен Дикинсон.При этом, по ее словам, инфляция розничных цен ниже общей инфляции.Помимо одежды, больше всего пострадали бытовая техника и товары для дома. Однако люди покупали аэрогрили и трикотажные изделия, готовясь к зиме и растущим счетам за электроэнергию.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. В стране наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.
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Великобритания, Украина, Россия, В мире
09:23 06.09.2022
 
Британцы стали покупать меньше одежды на фоне энергокризиса

BRC: британцы стали покупать меньше одежды на фоне энергетического кризиса

© AP Photo / Matt DunhamЛюди переходят дорогу на улице в центре Лондона
Люди переходят дорогу на улице в центре Лондона - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Люди переходят дорогу на улице в центре Лондона. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Жители Великобритании стали покупать меньше одежды на фоне энергокризиса, сообщается в отчете Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC).
"Рост розничных продаж замедлился в августе по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку потребители ограничили расходы на фоне стремительного роста стоимости жизни… Впервые за последние месяцы продажи одежды замедлились, поскольку летние мероприятия закончились, а родители не стали тратить деньги на подготовку к школе", - приводятся в отчете слова исполнительного директора консорциума Хелен Дикинсон.
При этом, по ее словам, инфляция розничных цен ниже общей инфляции.
Помимо одежды, больше всего пострадали бытовая техника и товары для дома. Однако люди покупали аэрогрили и трикотажные изделия, готовясь к зиме и растущим счетам за электроэнергию.
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