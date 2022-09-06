Рейтинг@Mail.ru
Испания направила пятый самолет с боеприпасами крупного калибра для Украины - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/boepripasy-1814855660.html
Испания направила пятый самолет с боеприпасами крупного калибра для Украины
Испания направила пятый самолет с боеприпасами крупного калибра для Украины - РИА Новости, 06.09.2022
Испания направила пятый самолет с боеприпасами крупного калибра для Украины
Испания во вторник направила очередной самолет с боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии, предназначенными для украинских войск, это уже пятая поставка... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:00
2022-09-06T15:00
в мире
украина
испания
польша
вооружение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102271/05/1022710583_0:56:1125:689_1920x0_80_0_0_98373ac4aa7e667c5fba9e3273d8f422.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Испания во вторник направила очередной самолет с боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии, предназначенными для украинских войск, это уже пятая поставка вооружений для Киева со стороны Мадрида за последние несколько дней, сообщается в коммюнике испанского правительства."Сегодня утром самолет T-23 вылетел с авиабазы Торрехон-де-Ардос под Мадридом с боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии для Украины", - говорится в коммюнике.Как сообщается, при поддержке союзной страны на прошлой неделе еще четыре рейса с боеприпасами вылетали с военно-морской базы Рота (провинция Кадис в Андалусии).Кроме того, из Испании уже выехали 20 грузовиков, которые были подготовлены в ответ на "срочный запрос украинских властей о предоставлении материалов и обмундирования для зимних условий". Десять из них уже прибыли в Польшу, еще десять находятся в пути.Киев постоянно просит у Запада тяжелое вооружение, но не получает его в требуемых объемах. Так, Украина неоднократно выражала недовольство властями Германии, но канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин поставляет достаточно оружия Украине. В МИД ФРГ говорили, что у немецкого бундесвера существует "абсолютный дефицит в собственных резервах", что препятствует реализовать поставки оружия Украине. Киев также был недоволен военной помощью от Мадрида. По данным испанских СМИ, единственное, что дошло до фронта - это партии легких оборонительных средств, бронированная машина скорой помощи, противотанковое оружие и пулемет. Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес ответила на критику Киева, заверив, что Украина "очень благодарна" за гуманитарное содействие Испании и ее поставки техники.РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220906/zapad-1814650453.html
https://ria.ru/20220906/kndr-1814838543.html
украина
испания
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102271/05/1022710583_66:0:1059:745_1920x0_80_0_0_b09f8074be30f6c8e51333ce66d92e87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, испания, польша, вооружение
В мире, Украина, Испания, Польша, Вооружение
15:00 06.09.2022
 
Испания направила пятый самолет с боеприпасами крупного калибра для Украины

Испания направила на Украину пятый самолет с боеприпасами крупного калибра для артиллерии

© Фото : Министерство обороны УкраиныАртиллерист Украинской армии заряжает пушку
Артиллерист Украинской армии заряжает пушку - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Артиллерист Украинской армии заряжает пушку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Испания во вторник направила очередной самолет с боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии, предназначенными для украинских войск, это уже пятая поставка вооружений для Киева со стороны Мадрида за последние несколько дней, сообщается в коммюнике испанского правительства.
"Сегодня утром самолет T-23 вылетел с авиабазы Торрехон-де-Ардос под Мадридом с боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии для Украины", - говорится в коммюнике.
Демонстранты с украинским флагом и флагом ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 08:00
Попытка третья и последняя: Запад сбрасывает козыри в войне с Россией
Как сообщается, при поддержке союзной страны на прошлой неделе еще четыре рейса с боеприпасами вылетали с военно-морской базы Рота (провинция Кадис в Андалусии).
Кроме того, из Испании уже выехали 20 грузовиков, которые были подготовлены в ответ на "срочный запрос украинских властей о предоставлении материалов и обмундирования для зимних условий". Десять из них уже прибыли в Польшу, еще десять находятся в пути.
Киев постоянно просит у Запада тяжелое вооружение, но не получает его в требуемых объемах. Так, Украина неоднократно выражала недовольство властями Германии, но канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин поставляет достаточно оружия Украине. В МИД ФРГ говорили, что у немецкого бундесвера существует "абсолютный дефицит в собственных резервах", что препятствует реализовать поставки оружия Украине. Киев также был недоволен военной помощью от Мадрида. По данным испанских СМИ, единственное, что дошло до фронта - это партии легких оборонительных средств, бронированная машина скорой помощи, противотанковое оружие и пулемет. Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес ответила на критику Киева, заверив, что Украина "очень благодарна" за гуманитарное содействие Испании и ее поставки техники.
РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Боеприпасы для 152-миллиметровой гаубицы Д-20 на окраине Попасной - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 14:09
Эксперт назвал сообщения о закупке Россией боеприпасов в КНДР бредом
 
В миреУкраинаИспанияПольшаВооружение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала