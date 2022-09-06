https://ria.ru/20220906/boepripasy-1814855660.html

Испания направила пятый самолет с боеприпасами крупного калибра для Украины

Испания направила пятый самолет с боеприпасами крупного калибра для Украины - РИА Новости, 06.09.2022

Испания направила пятый самолет с боеприпасами крупного калибра для Украины

Испания во вторник направила очередной самолет с боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии, предназначенными для украинских войск, это уже пятая поставка... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:00

2022-09-06T15:00

2022-09-06T15:00

в мире

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испания

польша

вооружение

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Испания во вторник направила очередной самолет с боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии, предназначенными для украинских войск, это уже пятая поставка вооружений для Киева со стороны Мадрида за последние несколько дней, сообщается в коммюнике испанского правительства."Сегодня утром самолет T-23 вылетел с авиабазы Торрехон-де-Ардос под Мадридом с боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии для Украины", - говорится в коммюнике.Как сообщается, при поддержке союзной страны на прошлой неделе еще четыре рейса с боеприпасами вылетали с военно-морской базы Рота (провинция Кадис в Андалусии).Кроме того, из Испании уже выехали 20 грузовиков, которые были подготовлены в ответ на "срочный запрос украинских властей о предоставлении материалов и обмундирования для зимних условий". Десять из них уже прибыли в Польшу, еще десять находятся в пути.Киев постоянно просит у Запада тяжелое вооружение, но не получает его в требуемых объемах. Так, Украина неоднократно выражала недовольство властями Германии, но канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин поставляет достаточно оружия Украине. В МИД ФРГ говорили, что у немецкого бундесвера существует "абсолютный дефицит в собственных резервах", что препятствует реализовать поставки оружия Украине. Киев также был недоволен военной помощью от Мадрида. По данным испанских СМИ, единственное, что дошло до фронта - это партии легких оборонительных средств, бронированная машина скорой помощи, противотанковое оружие и пулемет. Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес ответила на критику Киева, заверив, что Украина "очень благодарна" за гуманитарное содействие Испании и ее поставки техники.РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220906/zapad-1814650453.html

https://ria.ru/20220906/kndr-1814838543.html

украина

испания

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, испания, польша, вооружение