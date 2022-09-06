https://ria.ru/20220906/belorussiya-1814777261.html
Лукашенко призвал разобраться с теми, кто получил "карту поляка"
Лукашенко призвал разобраться с теми, кто получил "карту поляка" - РИА Новости, 06.09.2022
Лукашенко призвал разобраться с теми, кто получил "карту поляка"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разобраться с теми соотечественникам, которые получили "карту поляка" и иные подобные документы: РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:44
2022-09-06T11:44
2022-09-06T13:03
в мире
александр лукашенко
белоруссия
польша
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МИНСК, 6 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разобраться с теми соотечественникам, которые получили "карту поляка" и иные подобные документы: они граждане Белоруссии или "заблудшие"."Нам надо разобраться: или они граждане Беларуси, или они просто заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно, или у них иная "ориентация". Думаю, у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность", — сказал Лукашенко во вторник на совещании по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведении амнистии, передает пресс-служба президента."Карта поляка" — выдаваемый польскими властями документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу. Владелец карты имеет ряд прав негражданского характера. До 2019 года документ могли получить только граждане стран бывшего СССР, с 2019 года — граждане любой страны мира.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, польша
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Польша
11:44 06.09.2022 (обновлено: 13:03 06.09.2022)
Лукашенко призвал разобраться с теми, кто получил "карту поляка"
Лукашенко поручил выяснить, случайно ли граждане Белоруссии получают "карту поляка"