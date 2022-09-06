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Лукашенко призвал разобраться с теми, кто получил "карту поляка" - РИА Новости, 06.09.2022
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Лукашенко призвал разобраться с теми, кто получил "карту поляка"
Лукашенко призвал разобраться с теми, кто получил "карту поляка" - РИА Новости, 06.09.2022
Лукашенко призвал разобраться с теми, кто получил "карту поляка"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разобраться с теми соотечественникам, которые получили "карту поляка" и иные подобные документы: РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:44
2022-09-06T13:03
в мире
александр лукашенко
белоруссия
польша
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МИНСК, 6 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разобраться с теми соотечественникам, которые получили "карту поляка" и иные подобные документы: они граждане Белоруссии или "заблудшие"."Нам надо разобраться: или они граждане Беларуси, или они просто заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно, или у них иная "ориентация". Думаю, у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность", — сказал Лукашенко во вторник на совещании по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведении амнистии, передает пресс-служба президента."Карта поляка" — выдаваемый польскими властями документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу. Владелец карты имеет ряд прав негражданского характера. До 2019 года документ могли получить только граждане стран бывшего СССР, с 2019 года — граждане любой страны мира.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, польша
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Польша
11:44 06.09.2022 (обновлено: 13:03 06.09.2022)
 
Лукашенко призвал разобраться с теми, кто получил "карту поляка"

Лукашенко поручил выяснить, случайно ли граждане Белоруссии получают "карту поляка"

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 6 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разобраться с теми соотечественникам, которые получили "карту поляка" и иные подобные документы: они граждане Белоруссии или "заблудшие".
"Нам надо разобраться: или они граждане Беларуси, или они просто заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно, или у них иная "ориентация". Думаю, у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность", — сказал Лукашенко во вторник на совещании по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведении амнистии, передает пресс-служба президента.
"Карта поляка" — выдаваемый польскими властями документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу. Владелец карты имеет ряд прав негражданского характера. До 2019 года документ могли получить только граждане стран бывшего СССР, с 2019 года — граждане любой страны мира.
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