https://ria.ru/20220906/belorussiya-1814777261.html

Лукашенко призвал разобраться с теми, кто получил "карту поляка"

Лукашенко призвал разобраться с теми, кто получил "карту поляка" - РИА Новости, 06.09.2022

Лукашенко призвал разобраться с теми, кто получил "карту поляка"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разобраться с теми соотечественникам, которые получили "карту поляка" и иные подобные документы: РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:44

2022-09-06T11:44

2022-09-06T13:03

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МИНСК, 6 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разобраться с теми соотечественникам, которые получили "карту поляка" и иные подобные документы: они граждане Белоруссии или "заблудшие"."Нам надо разобраться: или они граждане Беларуси, или они просто заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно, или у них иная "ориентация". Думаю, у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность", — сказал Лукашенко во вторник на совещании по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведении амнистии, передает пресс-служба президента."Карта поляка" — выдаваемый польскими властями документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу. Владелец карты имеет ряд прав негражданского характера. До 2019 года документ могли получить только граждане стран бывшего СССР, с 2019 года — граждане любой страны мира.

https://ria.ru/20220822/vizy-1811248224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия, польша