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Турция начнет поставки беспилотников Bayraktar TB2 в Польшу - РИА Новости, 06.09.2022
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Турция начнет поставки беспилотников Bayraktar TB2 в Польшу
Турция начнет поставки беспилотников Bayraktar TB2 в Польшу - РИА Новости, 06.09.2022
Турция начнет поставки беспилотников Bayraktar TB2 в Польшу
Турецкая Baykar Makina начнет поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 в следующем месяце, сообщил гендиректор компании Халюк Байрактар. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T06:30
2022-09-06T06:30
польша
турция
в мире
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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Турецкая Baykar Makina начнет поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 в следующем месяце, сообщил гендиректор компании Халюк Байрактар.В мае 2021 года Польша заказала 4 системы Bayraktar TB2.По его словам, "поставки в Польшу начнутся уже в следующем месяце"."Близится к завершению и процесс обучения персонала, который будет эксплуатировать БПЛА", - отметил он.
https://ria.ru/20220613/polsha-1795059301.html
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польша, турция, в мире
Польша, Турция, В мире
06:30 06.09.2022
 
Турция начнет поставки беспилотников Bayraktar TB2 в Польшу

Baykar Makina начнет поставки беспилотников Bayraktar TB2 в Польшу в следующем месяце

© Минобороны УкраиныТурецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
© Минобороны Украины
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Турецкая Baykar Makina начнет поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 в следующем месяце, сообщил гендиректор компании Халюк Байрактар.
В мае 2021 года Польша заказала 4 системы Bayraktar TB2.
"В разработке Bayraktar TB2 для Польши есть изменения, также требуются новые доработки. Существуют различия в системе передачи данных и полезной нагрузке радаров. В то же время в рамках этого контракта в Польше будут созданы условия для всестороннего обслуживания беспилотника. Польша - очень большой рынок, с высоким закупочным потенциалом и большими инвестициями в оборонный и аэрокосмический сектор. Поэтому это очень важный рынок и для Турции", - сказал Байрактар в интервью Anadolu.
По его словам, "поставки в Польшу начнутся уже в следующем месяце".
"Близится к завершению и процесс обучения персонала, который будет эксплуатировать БПЛА", - отметил он.
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