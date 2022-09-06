Турция начнет поставки беспилотников Bayraktar TB2 в Польшу

"В разработке Bayraktar TB2 для Польши есть изменения, также требуются новые доработки. Существуют различия в системе передачи данных и полезной нагрузке радаров. В то же время в рамках этого контракта в Польше будут созданы условия для всестороннего обслуживания беспилотника. Польша - очень большой рынок, с высоким закупочным потенциалом и большими инвестициями в оборонный и аэрокосмический сектор. Поэтому это очень важный рынок и для Турции", - сказал Байрактар в интервью Anadolu.