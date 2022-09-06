Турция начнет поставки беспилотников Bayraktar TB2 в Польшу
Baykar Makina начнет поставки беспилотников Bayraktar TB2 в Польшу в следующем месяце
© Минобороны УкраиныТурецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
© Минобороны Украины
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Турецкая Baykar Makina начнет поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 в следующем месяце, сообщил гендиректор компании Халюк Байрактар.
В мае 2021 года Польша заказала 4 системы Bayraktar TB2.
"В разработке Bayraktar TB2 для Польши есть изменения, также требуются новые доработки. Существуют различия в системе передачи данных и полезной нагрузке радаров. В то же время в рамках этого контракта в Польше будут созданы условия для всестороннего обслуживания беспилотника. Польша - очень большой рынок, с высоким закупочным потенциалом и большими инвестициями в оборонный и аэрокосмический сектор. Поэтому это очень важный рынок и для Турции", - сказал Байрактар в интервью Anadolu.
По его словам, "поставки в Польшу начнутся уже в следующем месяце".
"Близится к завершению и процесс обучения персонала, который будет эксплуатировать БПЛА", - отметил он.
13 июня, 17:52У Польши иссякли запасы оружия из-за помощи Украине