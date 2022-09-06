https://ria.ru/20220906/bayden-1814947352.html

Байден проведет телефонный разговор с Трасс

Байден проведет телефонный разговор с Трасс - РИА Новости, 06.09.2022

Байден проведет телефонный разговор с Трасс

Президент США Джо Байден во вторник планирует провести телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Лис Трасс, в том числе чтобы поздравить ее с РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T19:37

2022-09-06T19:37

2022-09-06T19:41

в мире

великобритания

джо байден

карин жан-пьер

лиз трасс

сша

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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник планирует провести телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Лис Трасс, в том числе чтобы поздравить ее с избранием на пост главы правительства, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Сегодня днем президент (Байден) планирует совершить телефонный звонок, чтобы выразить поздравления новому премьер-министру Великобритании", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать телефонного разговора Байдена с Трасс в ближайшее время.Занимавшая пост главы МИД Британии Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.

https://ria.ru/20220906/demokratiya-1814948110.html

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в мире, великобритания, джо байден, карин жан-пьер, лиз трасс, сша