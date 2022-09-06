https://ria.ru/20220906/bayden-1814947352.html
Байден проведет телефонный разговор с Трасс
Байден проведет телефонный разговор с Трасс - РИА Новости, 06.09.2022
Байден проведет телефонный разговор с Трасс
Президент США Джо Байден во вторник планирует провести телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Лис Трасс, в том числе чтобы поздравить ее с РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:37
2022-09-06T19:37
2022-09-06T19:41
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник планирует провести телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Лис Трасс, в том числе чтобы поздравить ее с избранием на пост главы правительства, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Сегодня днем президент (Байден) планирует совершить телефонный звонок, чтобы выразить поздравления новому премьер-министру Великобритании", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать телефонного разговора Байдена с Трасс в ближайшее время.Занимавшая пост главы МИД Британии Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.
https://ria.ru/20220906/demokratiya-1814948110.html
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в мире, великобритания, джо байден, карин жан-пьер, лиз трасс, сша
В мире, Великобритания, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Лиз Трасс, США
19:37 06.09.2022 (обновлено: 19:41 06.09.2022)
Байден проведет телефонный разговор с Трасс
Белый дом сообщил, что Байден во вторник проведет телефонный разговор с Лиз Трасс