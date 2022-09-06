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Сбербанк оснастит все банкоматы российским ПО - РИА Новости, 06.09.2022
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Сбербанк оснастит все банкоматы российским ПО
Сбербанк оснастит все банкоматы российским ПО - РИА Новости, 06.09.2022
Сбербанк оснастит все банкоматы российским ПО
Сбербанк заключил контракты на поставку китайских банкоматов, оснастит все устройства российским ПО на базе системы Linux, заявил журналистам первый зампред... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:32
2022-09-06T10:32
экономика
русский (остров)
владивосток
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Сбербанк заключил контракты на поставку китайских банкоматов, оснастит все устройства российским ПО на базе системы Linux, заявил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин в кулуарах ВЭФ."Да, рассматривает, у нас есть контракты. У нас впервые в стране и, насколько мы знаем, впервые в мире, будет операционная система, основанная на Linux - то есть, это абсолютно открытый программный код, абсолютно российское программное обеспечение на Linux, которое абсолютно не зависит ни от кого, и будет поставлено на все наши банкоматы", - ответил он на вопрос, рассматривает ли Сбербанк дополнение своего банкоматного парка китайскими устройствами.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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русский (остров)
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экономика, русский (остров), владивосток, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Русский (остров), Владивосток, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
10:32 06.09.2022
 
Сбербанк оснастит все банкоматы российским ПО

Сбербанк оснастит все банкоматы российским ПО на базе Linux

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПользователь использует банковскую карту "Мир" в банкомате
Пользователь использует банковскую карту Мир в банкомате - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пользователь использует банковскую карту "Мир" в банкомате. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Сбербанк заключил контракты на поставку китайских банкоматов, оснастит все устройства российским ПО на базе системы Linux, заявил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин в кулуарах ВЭФ.
"Да, рассматривает, у нас есть контракты. У нас впервые в стране и, насколько мы знаем, впервые в мире, будет операционная система, основанная на Linux - то есть, это абсолютно открытый программный код, абсолютно российское программное обеспечение на Linux, которое абсолютно не зависит ни от кого, и будет поставлено на все наши банкоматы", - ответил он на вопрос, рассматривает ли Сбербанк дополнение своего банкоматного парка китайскими устройствами.
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 05:32
Сбербанк допустил появление нового вида информационной войны
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРусский (остров)ВладивостокСбербанк РоссииДальневосточный федеральный университетВЭФ-2022Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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