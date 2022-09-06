https://ria.ru/20220906/bankomat-1814756806.html

Сбербанк оснастит все банкоматы российским ПО

Сбербанк оснастит все банкоматы российским ПО - РИА Новости, 06.09.2022

Сбербанк оснастит все банкоматы российским ПО

Сбербанк заключил контракты на поставку китайских банкоматов, оснастит все устройства российским ПО на базе системы Linux, заявил журналистам первый зампред... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:32

2022-09-06T10:32

2022-09-06T10:32

экономика

русский (остров)

владивосток

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Сбербанк заключил контракты на поставку китайских банкоматов, оснастит все устройства российским ПО на базе системы Linux, заявил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин в кулуарах ВЭФ."Да, рассматривает, у нас есть контракты. У нас впервые в стране и, насколько мы знаем, впервые в мире, будет операционная система, основанная на Linux - то есть, это абсолютно открытый программный код, абсолютно российское программное обеспечение на Linux, которое абсолютно не зависит ни от кого, и будет поставлено на все наши банкоматы", - ответил он на вопрос, рассматривает ли Сбербанк дополнение своего банкоматного парка китайскими устройствами.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/dipfeyk-1814710486.html

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Варвара Скокшина

экономика, русский (остров), владивосток, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум — 2022 (вэф)