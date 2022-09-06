https://ria.ru/20220906/avtomobili-1814792684.html

Продажи легковых автомобилей в августе упали на 62,4 процента

Продажи легковых автомобилей в августе упали на 62,4 процента - РИА Новости, 06.09.2022

Продажи легковых автомобилей в августе упали на 62,4 процента

В России в последний месяц лета продали всего около 41,7 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 62,4 процента меньше, чем в аналогичный... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:25

2022-09-06T12:25

2022-09-06T17:55

экономика

авто

россия

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В России в последний месяц лета продали всего около 41,7 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 62,4 процента меньше, чем в аналогичный период годом ранее, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).Уточняется, что в августе 2021 года удалось реализовать на 69,2 тысячи машин больше. При этом за прошедшие восемь месяцев этого года продажи упали на 60,7 процента — до 410,5 тысячи штук.

https://ria.ru/20220902/osago-1813941434.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, авто, россия