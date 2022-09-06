https://ria.ru/20220906/avtomobili-1814792684.html
Продажи легковых автомобилей в августе упали на 62,4 процента
Продажи легковых автомобилей в августе упали на 62,4 процента - РИА Новости, 06.09.2022
Продажи легковых автомобилей в августе упали на 62,4 процента
В России в последний месяц лета продали всего около 41,7 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 62,4 процента меньше, чем в аналогичный... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:25
2022-09-06T12:25
2022-09-06T17:55
экономика
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россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В России в последний месяц лета продали всего около 41,7 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 62,4 процента меньше, чем в аналогичный период годом ранее, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).Уточняется, что в августе 2021 года удалось реализовать на 69,2 тысячи машин больше. При этом за прошедшие восемь месяцев этого года продажи упали на 60,7 процента — до 410,5 тысячи штук.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, авто, россия
12:25 06.09.2022 (обновлено: 17:55 06.09.2022)
Продажи легковых автомобилей в августе упали на 62,4 процента
Продажи легковых автомобилей и LCV в России в августе упали на 62,4%, до 41,7 тысячи машин