https://ria.ru/20220906/atr-1814766291.html
Российские компании интересуются странами АТР, заявил Песков
Российские компании интересуются странами АТР, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022
Российские компании интересуются странами АТР, заявил Песков
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки начинают играть более важную роль и представлять интерес для российских компаний, потенциал... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:58
2022-09-06T10:58
2022-09-06T10:58
россия
латинская америка
экономика
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки начинают играть более важную роль и представлять интерес для российских компаний, потенциал сотрудничества огромный, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, мировая экономика не терпит вакуума."Азиатско-Тихоокеанский регион, другие регионы мира, может быть, Латинская Америка, начинают играть более важную роль и, конечно, они начинают представлять больший интерес для наших компаний, для наших фирм", - сказал он в интервью "Известиям". Он добавил, что потенциал сотрудничества огромный.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, латинская америка, экономика, дмитрий песков
Россия, Латинская Америка, Экономика, Дмитрий Песков
Российские компании интересуются странами АТР, заявил Песков
Песков назвал потенциал сотрудничества между Россией, Латинской Америкой и АТР огромным
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки начинают играть более важную роль и представлять интерес для российских компаний, потенциал сотрудничества огромный, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, мировая экономика не терпит вакуума.
"Азиатско-Тихоокеанский регион, другие регионы мира, может быть, Латинская Америка, начинают играть более важную роль и, конечно, они начинают представлять больший интерес для наших компаний, для наших фирм", - сказал он в интервью "Известиям". Он добавил, что потенциал сотрудничества огромный.