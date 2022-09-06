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Российские компании интересуются странами АТР, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022
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Российские компании интересуются странами АТР, заявил Песков
Российские компании интересуются странами АТР, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022
Российские компании интересуются странами АТР, заявил Песков
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки начинают играть более важную роль и представлять интерес для российских компаний, потенциал... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:58
2022-09-06T10:58
россия
латинская америка
экономика
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки начинают играть более важную роль и представлять интерес для российских компаний, потенциал сотрудничества огромный, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, мировая экономика не терпит вакуума."Азиатско-Тихоокеанский регион, другие регионы мира, может быть, Латинская Америка, начинают играть более важную роль и, конечно, они начинают представлять больший интерес для наших компаний, для наших фирм", - сказал он в интервью "Известиям". Он добавил, что потенциал сотрудничества огромный.
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россия, латинская америка, экономика, дмитрий песков
Россия, Латинская Америка, Экономика, Дмитрий Песков
10:58 06.09.2022
 
Российские компании интересуются странами АТР, заявил Песков

Песков назвал потенциал сотрудничества между Россией, Латинской Америкой и АТР огромным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки начинают играть более важную роль и представлять интерес для российских компаний, потенциал сотрудничества огромный, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, мировая экономика не терпит вакуума.
"Азиатско-Тихоокеанский регион, другие регионы мира, может быть, Латинская Америка, начинают играть более важную роль и, конечно, они начинают представлять больший интерес для наших компаний, для наших фирм", - сказал он в интервью "Известиям". Он добавил, что потенциал сотрудничества огромный.
Пуск ракеты из американской ракетно-артиллерийской системы оперативно-тактического назначения - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 12:22
Россия и Китай призвали США отказаться от размещения ракет в АТР и Европе
 
РоссияЛатинская АмерикаЭкономикаДмитрий Песков
 
 
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