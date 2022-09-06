https://ria.ru/20220906/atr-1814766291.html

Российские компании интересуются странами АТР, заявил Песков

Российские компании интересуются странами АТР, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022

Российские компании интересуются странами АТР, заявил Песков

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки начинают играть более важную роль и представлять интерес для российских компаний, потенциал... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:58

2022-09-06T10:58

2022-09-06T10:58

россия

латинская америка

экономика

дмитрий песков

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки начинают играть более важную роль и представлять интерес для российских компаний, потенциал сотрудничества огромный, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, мировая экономика не терпит вакуума."Азиатско-Тихоокеанский регион, другие регионы мира, может быть, Латинская Америка, начинают играть более важную роль и, конечно, они начинают представлять больший интерес для наших компаний, для наших фирм", - сказал он в интервью "Известиям". Он добавил, что потенциал сотрудничества огромный.

https://ria.ru/20220204/rakety-1771046263.html

россия

латинская америка

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, латинская америка, экономика, дмитрий песков