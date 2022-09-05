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Жить надо ради того, за что можно умереть, считает Путин
Жить надо ради того, за что можно умереть, считает Путин - РИА Новости, 05.09.2022
Жить надо ради того, за что можно умереть, считает Путин
Жить нужно ради того, за что можно умереть, и экологическая сфера является важнейшим и интереснейшим направлением, ради которого стоит жить, заявил президент... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:52
2022-09-05T13:52
2022-09-05T13:52
общество
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Жить нужно ради того, за что можно умереть, и экологическая сфера является важнейшим и интереснейшим направлением, ради которого стоит жить, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".По словам президента, экологические вопросы, которые обсуждаются в понедельник на форуме, являются наиболее важными не только для России, но и для человечества в целом."Поэтому вы занимаетесь важнейшим и очень интересным делом. Этому можно посвятить жизнь. И есть такое выражение... тот, кто мне об этом сказал, я обещал, что как-нибудь обязательно воспроизведу вслух: "Жить надо ради того, за что можно умереть". Как это ни покажется странным, у вас гуманитарная сфера деятельности, гуманистическая, но это то, ради чего стоит жить, чрезвычайно важное и очень интересное направление работы, поэтому, конечно, всячески буду поддерживать все, чем вы занимаетесь",- сказал Путин.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Жить надо ради того, за что можно умереть, считает Путин
Путин процитировал знакомого, заявившего, что жить надо ради того, за что можно умереть
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Жить нужно ради того, за что можно умереть, и экологическая сфера является важнейшим и интереснейшим направлением, ради которого стоит жить, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".
По словам президента, экологические вопросы, которые обсуждаются в понедельник на форуме, являются наиболее важными не только для России
, но и для человечества в целом.
"Поэтому вы занимаетесь важнейшим и очень интересным делом. Этому можно посвятить жизнь. И есть такое выражение... тот, кто мне об этом сказал, я обещал, что как-нибудь обязательно воспроизведу вслух: "Жить надо ради того, за что можно умереть". Как это ни покажется странным, у вас гуманитарная сфера деятельности, гуманистическая, но это то, ради чего стоит жить, чрезвычайно важное и очень интересное направление работы, поэтому, конечно, всячески буду поддерживать все, чем вы занимаетесь",- сказал Путин.