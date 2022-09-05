https://ria.ru/20220905/zhizn-1814539209.html

Жить надо ради того, за что можно умереть, считает Путин

Жить надо ради того, за что можно умереть, считает Путин - РИА Новости, 05.09.2022

Жить надо ради того, за что можно умереть, считает Путин

Жить нужно ради того, за что можно умереть, и экологическая сфера является важнейшим и интереснейшим направлением, ради которого стоит жить, заявил президент... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:52

2022-09-05T13:52

2022-09-05T13:52

общество

владимир путин

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Жить нужно ради того, за что можно умереть, и экологическая сфера является важнейшим и интереснейшим направлением, ради которого стоит жить, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".По словам президента, экологические вопросы, которые обсуждаются в понедельник на форуме, являются наиболее важными не только для России, но и для человечества в целом."Поэтому вы занимаетесь важнейшим и очень интересным делом. Этому можно посвятить жизнь. И есть такое выражение... тот, кто мне об этом сказал, я обещал, что как-нибудь обязательно воспроизведу вслух: "Жить надо ради того, за что можно умереть". Как это ни покажется странным, у вас гуманитарная сфера деятельности, гуманистическая, но это то, ради чего стоит жить, чрезвычайно важное и очень интересное направление работы, поэтому, конечно, всячески буду поддерживать все, чем вы занимаетесь",- сказал Путин.

https://ria.ru/20211202/zhizn-1761779654.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия