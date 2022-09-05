https://ria.ru/20220905/zhenschiny-1814438704.html

Володин прокомментировал указ украинских властей о воинском учете женщин

Володин прокомментировал указ украинских властей о воинском учете женщин - РИА Новости, 05.09.2022

Володин прокомментировал указ украинских властей о воинском учете женщин

Киевские власти относятся к жительницам страны как к расходному материалу, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя указ Минобороны... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T08:43

2022-09-05T08:43

2022-09-05T18:07

специальная военная операция на украине

вячеслав володин

политика

украина

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Киевские власти относятся к жительницам страны как к расходному материалу, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя указ Минобороны Украины о постановке на воинский учет женщин некоторых профессий.Политик призвал украинок покинуть страну и переехать в любое другое государство, пока у них есть такая возможность. Если же женщины останутся на территории, подконтрольной Киеву, то для них "все это закончится мобилизацией" и отправкой "на убой", предупредил Володин.В июле украинские СМИ опубликовали указ Минобороны страны, согласно которому обладательницам некоторых профессий придется встать на воинский учет с 1 октября. Среди перечисленных отраслей химия, медицина, биология, телекоммуникации и радиотехника, несколько специальностей из IT-сферы. Издание "Суспiльне" ("Общественное") сообщало, что в первоначальный список внесли изменения, сократив его до 14 профессий.

https://ria.ru/20220905/front-1814377692.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, политика, украина