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Володин прокомментировал указ украинских властей о воинском учете женщин
Володин прокомментировал указ украинских властей о воинском учете женщин - РИА Новости, 05.09.2022
Володин прокомментировал указ украинских властей о воинском учете женщин
Киевские власти относятся к жительницам страны как к расходному материалу, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя указ Минобороны... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T08:43
2022-09-05T08:43
2022-09-05T18:07
специальная военная операция на украине
вячеслав володин
политика
украина
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Киевские власти относятся к жительницам страны как к расходному материалу, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя указ Минобороны Украины о постановке на воинский учет женщин некоторых профессий.Политик призвал украинок покинуть страну и переехать в любое другое государство, пока у них есть такая возможность. Если же женщины останутся на территории, подконтрольной Киеву, то для них "все это закончится мобилизацией" и отправкой "на убой", предупредил Володин.В июле украинские СМИ опубликовали указ Минобороны страны, согласно которому обладательницам некоторых профессий придется встать на воинский учет с 1 октября. Среди перечисленных отраслей химия, медицина, биология, телекоммуникации и радиотехника, несколько специальностей из IT-сферы. Издание "Суспiльне" ("Общественное") сообщало, что в первоначальный список внесли изменения, сократив его до 14 профессий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, политика, украина
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Володин, Политика, Украина
08:43 05.09.2022 (обновлено: 18:07 05.09.2022)
Володин прокомментировал указ украинских властей о воинском учете женщин
Спикер Госдумы Володин призвал украинок покинуть страну, чтобы избежать мобилизации
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Киевские власти относятся к жительницам страны как к расходному материалу, заявил
в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя указ Минобороны Украины о постановке на воинский учет женщин некоторых профессий.
"Киевский режим решил с 1 октября ставить на военный учет женщин, в том числе беременных и тех, у кого есть малолетние дети. Вашингтон и Брюссель требуют от Зеленского вести войну до последнего украинца. Для них и женщины — всего лишь расходный материал", — написал Володин.
Политик призвал украинок покинуть страну и переехать в любое другое государство, пока у них есть такая возможность. Если же женщины останутся на территории, подконтрольной Киеву, то для них "все это закончится мобилизацией" и отправкой "на убой", предупредил Володин.
В июле украинские СМИ опубликовали указ Минобороны страны, согласно которому обладательницам некоторых профессий придется встать на воинский учет с 1 октября. Среди перечисленных отраслей химия, медицина, биология, телекоммуникации и радиотехника, несколько специальностей из IT-сферы. Издание "Суспiльне" ("Общественное") сообщало, что в первоначальный список внесли изменения, сократив его до 14 профессий.