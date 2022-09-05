https://ria.ru/20220905/zerno-1814569747.html

Валовой сбор зерна в Омской области превысил 1,5 миллиона тонн

Валовой сбор зерна в Омской области превысил 1,5 миллиона тонн - РИА Новости, 05.09.2022

Валовой сбор зерна в Омской области превысил 1,5 миллиона тонн

Валовой сбор зерна в Омской области уже превысил 1,5 миллиона тонн, зерновые убраны с площади более 54%, сообщает в понедельник облправительство. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:08

2022-09-05T15:08

2022-09-05T15:09

омская область

экономика

александр бурков

омск

россия

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ОМСК, 5 сен – РИА Новости. Валовой сбор зерна в Омской области уже превысил 1,5 миллиона тонн, зерновые убраны с площади более 54%, сообщает в понедельник облправительство.Глава областного минсельхоза рассказал, что уборку озимых культур омские аграрии уже завершили, также в основном собран горох (95%) и серые культуры. И основной зерновой культуры - пшеницы убрано 45% всей площади. Параллельно 24 района начали уборку масличных культур (11%).В настоящее время в регионе продолжается заготовка кормов: вся кормозаготовительная техника в настоящее время переводится на уборку силоса. В связи с хорошей погодой усилена работа по закладке семенного материала. Этому уделяется особое внимание. Уже заготовлено 49% семян для посевной 2023 года.Александр Бурков поручил минсельхозу контролировать все процессы для того, чтобы собрать достойный урожай и обеспечить благосостояние аграриев и продовольственную безопасность региона.Кроме того, на аппаратном совещании была поднята тема подготовки к зиме городского хозяйства Омска. Госжилинспекции Омской области дано поручение организовать работу управляющих компаний, чтобы они в зиму вошли полностью готовыми."Нужно выходить уже сейчас и спокойно проверять, вместе с администрацией Омска определяться по работе управляющих компаний. Сейчас начнется осенне-зимний период, опять окажется, что никто не готов – то нет песчано-соляной смеси, то еще чего у кого-то не окажется. Опять начнутся, не дай Бог, травмы у людей и недовольство наших граждан. Нужно провести совещание чисто для подготовки к зиме", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20220726/pshenitsa-1804936907.html

https://ria.ru/20220825/sotrudnichestvo-1812088205.html

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экономика, александр бурков, омск, россия