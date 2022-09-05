https://ria.ru/20220905/zerno-1814569747.html
Валовой сбор зерна в Омской области превысил 1,5 миллиона тонн
Валовой сбор зерна в Омской области превысил 1,5 миллиона тонн - РИА Новости, 05.09.2022
Валовой сбор зерна в Омской области превысил 1,5 миллиона тонн
Валовой сбор зерна в Омской области уже превысил 1,5 миллиона тонн, зерновые убраны с площади более 54%, сообщает в понедельник облправительство. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:08
2022-09-05T15:08
2022-09-05T15:09
омская область
экономика
александр бурков
омск
россия
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ОМСК, 5 сен – РИА Новости. Валовой сбор зерна в Омской области уже превысил 1,5 миллиона тонн, зерновые убраны с площади более 54%, сообщает в понедельник облправительство.Глава областного минсельхоза рассказал, что уборку озимых культур омские аграрии уже завершили, также в основном собран горох (95%) и серые культуры. И основной зерновой культуры - пшеницы убрано 45% всей площади. Параллельно 24 района начали уборку масличных культур (11%).В настоящее время в регионе продолжается заготовка кормов: вся кормозаготовительная техника в настоящее время переводится на уборку силоса. В связи с хорошей погодой усилена работа по закладке семенного материала. Этому уделяется особое внимание. Уже заготовлено 49% семян для посевной 2023 года.Александр Бурков поручил минсельхозу контролировать все процессы для того, чтобы собрать достойный урожай и обеспечить благосостояние аграриев и продовольственную безопасность региона.Кроме того, на аппаратном совещании была поднята тема подготовки к зиме городского хозяйства Омска. Госжилинспекции Омской области дано поручение организовать работу управляющих компаний, чтобы они в зиму вошли полностью готовыми."Нужно выходить уже сейчас и спокойно проверять, вместе с администрацией Омска определяться по работе управляющих компаний. Сейчас начнется осенне-зимний период, опять окажется, что никто не готов – то нет песчано-соляной смеси, то еще чего у кого-то не окажется. Опять начнутся, не дай Бог, травмы у людей и недовольство наших граждан. Нужно провести совещание чисто для подготовки к зиме", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20220726/pshenitsa-1804936907.html
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экономика, александр бурков, омск, россия
Омская область , Экономика, Александр Бурков, Омск, Россия
15:08 05.09.2022 (обновлено: 15:09 05.09.2022)
Валовой сбор зерна в Омской области превысил 1,5 миллиона тонн
Правительство Омской области: валовой сбор зерна в регионе превысил 1,5 миллиона тонн
ОМСК, 5 сен – РИА Новости.
Валовой сбор зерна в Омской области уже превысил 1,5 миллиона тонн, зерновые убраны с площади более 54%, сообщает
в понедельник облправительство.
"Зерновые культуры убраны с площади более 54%. Урожайность составляет пока 13,3 центнера с гектара, но все же она растет с каждым днем", - доложил губернатору региона Александру Буркову
на аппаратном совещании министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа.
Глава областного минсельхоза рассказал, что уборку озимых культур омские аграрии уже завершили, также в основном собран горох (95%) и серые культуры. И основной зерновой культуры - пшеницы убрано 45% всей площади. Параллельно 24 района начали уборку масличных культур (11%).
В настоящее время в регионе продолжается заготовка кормов: вся кормозаготовительная техника в настоящее время переводится на уборку силоса. В связи с хорошей погодой усилена работа по закладке семенного материала. Этому уделяется особое внимание. Уже заготовлено 49% семян для посевной 2023 года.
Александр Бурков поручил минсельхозу контролировать все процессы для того, чтобы собрать достойный урожай и обеспечить благосостояние аграриев и продовольственную безопасность региона.
Кроме того, на аппаратном совещании была поднята тема подготовки к зиме городского хозяйства Омска
. Госжилинспекции
Омской области дано поручение организовать работу управляющих компаний, чтобы они в зиму вошли полностью готовыми.
"Нужно выходить уже сейчас и спокойно проверять, вместе с администрацией Омска определяться по работе управляющих компаний. Сейчас начнется осенне-зимний период, опять окажется, что никто не готов – то нет песчано-соляной смеси, то еще чего у кого-то не окажется. Опять начнутся, не дай Бог, травмы у людей и недовольство наших граждан. Нужно провести совещание чисто для подготовки к зиме", - сказал губернатор.