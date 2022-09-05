https://ria.ru/20220905/zavody-1814674444.html

В России появятся два новых автобронетанковых ремонтных завода

В России появятся два новых автобронетанковых ремонтных завода - РИА Новости, 05.09.2022

В России появятся два новых автобронетанковых ремонтных завода

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании двух автобронетанковых ремонтных заводов, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T20:57

2022-09-05T20:57

2022-09-05T22:06

россия

михаил мишустин

министерство обороны рф (минобороны рф)

раменское

каменск-шахтинский

ростовская область

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании двух автобронетанковых ремонтных заводов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Штатная численность персонала составит 365 и 227 работников соответственно. На организационные мероприятия отводится четырехмесячный срок. Распоряжение должно быть реализовано в пределах штатной численности Вооруженных сил и бюджета министерства обороны.Предприятия будут ремонтировать автомобильную и бронетанковую технику и вооружения в интересах военного ведомства.В ведение 71-го завода передадут земельные участки и недвижимое имущество в подмосковном Раменском в районе улицы Левашова, а 72-й завод получит земельный и материальный фонд в Каменске-Шахтинском в Ростовской области.

https://ria.ru/20220821/kontrakty-1811149305.html

россия

раменское

каменск-шахтинский

ростовская область

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россия, михаил мишустин, министерство обороны рф (минобороны рф), раменское, каменск-шахтинский, ростовская область