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В России появятся два новых автобронетанковых ремонтных завода - РИА Новости, 05.09.2022
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В России появятся два новых автобронетанковых ремонтных завода
В России появятся два новых автобронетанковых ремонтных завода - РИА Новости, 05.09.2022
В России появятся два новых автобронетанковых ремонтных завода
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании двух автобронетанковых ремонтных заводов, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T20:57
2022-09-05T22:06
россия
михаил мишустин
министерство обороны рф (минобороны рф)
раменское
каменск-шахтинский
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании двух автобронетанковых ремонтных заводов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Штатная численность персонала составит 365 и 227 работников соответственно. На организационные мероприятия отводится четырехмесячный срок. Распоряжение должно быть реализовано в пределах штатной численности Вооруженных сил и бюджета министерства обороны.Предприятия будут ремонтировать автомобильную и бронетанковую технику и вооружения в интересах военного ведомства.В ведение 71-го завода передадут земельные участки и недвижимое имущество в подмосковном Раменском в районе улицы Левашова, а 72-й завод получит земельный и материальный фонд в Каменске-Шахтинском в Ростовской области.
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россия
раменское
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россия, михаил мишустин, министерство обороны рф (минобороны рф), раменское, каменск-шахтинский, ростовская область
Россия, Михаил Мишустин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Раменское, Каменск-Шахтинский, Ростовская область
20:57 05.09.2022 (обновлено: 22:06 05.09.2022)
 
В России появятся два новых автобронетанковых ремонтных завода

Мишустин подписал распоряжение о создании двух автобронетанковых ремонтных заводов

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании двух автобронетанковых ремонтных заводов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Создать федеральное государственное казенное учреждение "71 автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации и федеральное государственное казенное учреждение "72 автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации", — говорится в документе.

Штатная численность персонала составит 365 и 227 работников соответственно. На организационные мероприятия отводится четырехмесячный срок. Распоряжение должно быть реализовано в пределах штатной численности Вооруженных сил и бюджета министерства обороны.
Предприятия будут ремонтировать автомобильную и бронетанковую технику и вооружения в интересах военного ведомства.
В ведение 71-го завода передадут земельные участки и недвижимое имущество в подмосковном Раменском в районе улицы Левашова, а 72-й завод получит земельный и материальный фонд в Каменске-Шахтинском в Ростовской области.
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РоссияМихаил МишустинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РаменскоеКаменск-ШахтинскийРостовская область
 
 
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