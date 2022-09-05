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Украинские войска возобновили обстрел Запорожской АЭС

Украинские войска возобновили обстрел Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.09.2022

Украинские войска возобновили обстрел Запорожской АЭС

Украинские войска возобновили обстрел Запорожской АЭС, нанеся по меньшей мере три удара с противоположного берега Днепра, сообщили власти Энергодара в... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:38

2022-09-05T15:38

2022-09-05T16:33

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

в мире

энергодар

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Украинские войска возобновили обстрел Запорожской АЭС, нанеся по меньшей мере три удара с противоположного берега Днепра, сообщили власти Энергодара в Telegram-канале.Уточняется, что радиационный фон после обстрела остается в норме, ключевые узлы электростанции не повреждены. Из-за угрозы дальнейших провокаций экстренные службы находятся в состоянии незамедлительной готовности.Делегация МАГАТЭ посетила АЭС на прошлой неделе. Сотрудники станции и "Росатома" провели представителей по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.По словам главы организации Рафаэля Гросси, миссия агентства останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо. Он также сообщил, что 6 сентября проинформирует Совбез ООН о поездке.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Вооруженные силы Украины продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская аэс, в мире, энергодар, запорожская область