15:38 05.09.2022 (обновлено: 16:33 05.09.2022)
Украинские войска возобновили обстрел Запорожской АЭС
Украинские войска нанесли по территории Запорожской АЭС еще как минимум три удара
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Украинские войска возобновили обстрел Запорожской АЭС, нанеся по меньшей мере три удара с противоположного берега Днепра, сообщили власти Энергодара в Telegram-канале.
"Присутствие международных экспертов миссии МАГАТЭ не является останавливающим фактором для киевского режима, продолжающего отдавать приказы о ведении дальнейших провокаций", — говорится в публикации.
Уточняется, что радиационный фон после обстрела остается в норме, ключевые узлы электростанции не повреждены. Из-за угрозы дальнейших провокаций экстренные службы находятся в состоянии незамедлительной готовности.
Делегация МАГАТЭ посетила АЭС на прошлой неделе. Сотрудники станции и "Росатома" провели представителей по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
По словам главы организации Рафаэля Гросси, миссия агентства останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо. Он также сообщил, что 6 сентября проинформирует Совбез ООН о поездке.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Вооруженные силы Украины продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.