https://ria.ru/20220905/zaes-1814473558.html

В Энергодаре сообщили о подготовке Киевом новых провокаций против ЗАЭС

В Энергодаре сообщили о подготовке Киевом новых провокаций против ЗАЭС - РИА Новости, 05.09.2022

В Энергодаре сообщили о подготовке Киевом новых провокаций против ЗАЭС

Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что у него есть информация, что украинская армия готовит дополнительные провокации в отношении... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:18

2022-09-05T11:18

2022-09-05T11:30

вооруженные силы украины

в мире

энергодар

запорожская аэс

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что у него есть информация, что украинская армия готовит дополнительные провокации в отношении Запорожской АЭС."Есть информация о том, что ВСУ дополнительно готовят какие-то провокации в отношении Запорожской атомной станции", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что ударов со стороны украинских военных из крупнокалиберной артиллерии непосредственно сейчас нет, запущенные беспилотники сбивает система ПВО.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220905/zaes-1814455109.html

энергодар

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, в мире, энергодар, запорожская аэс