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В Энергодаре сообщили о подготовке Киевом новых провокаций против ЗАЭС - РИА Новости, 05.09.2022
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В Энергодаре сообщили о подготовке Киевом новых провокаций против ЗАЭС
В Энергодаре сообщили о подготовке Киевом новых провокаций против ЗАЭС - РИА Новости, 05.09.2022
В Энергодаре сообщили о подготовке Киевом новых провокаций против ЗАЭС
Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что у него есть информация, что украинская армия готовит дополнительные провокации в отношении... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:18
2022-09-05T11:30
вооруженные силы украины
в мире
энергодар
запорожская аэс
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что у него есть информация, что украинская армия готовит дополнительные провокации в отношении Запорожской АЭС."Есть информация о том, что ВСУ дополнительно готовят какие-то провокации в отношении Запорожской атомной станции", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что ударов со стороны украинских военных из крупнокалиберной артиллерии непосредственно сейчас нет, запущенные беспилотники сбивает система ПВО.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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вооруженные силы украины, в мире, энергодар, запорожская аэс
Вооруженные силы Украины, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС
11:18 05.09.2022 (обновлено: 11:30 05.09.2022)
 
В Энергодаре сообщили о подготовке Киевом новых провокаций против ЗАЭС

Глава Энергодара Волга сообщил о подготовке Киевом новых провокаций против ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЦентральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции
Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что у него есть информация, что украинская армия готовит дополнительные провокации в отношении Запорожской АЭС.
"Есть информация о том, что ВСУ дополнительно готовят какие-то провокации в отношении Запорожской атомной станции", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что ударов со стороны украинских военных из крупнокалиберной артиллерии непосредственно сейчас нет, запущенные беспилотники сбивает система ПВО.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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