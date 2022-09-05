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Глава Энергодара рассказал об обстановке на Запорожской АЭС
Глава Энергодара рассказал об обстановке на Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.09.2022
Глава Энергодара рассказал об обстановке на Запорожской АЭС
На Запорожской АЭС после обстрела со стороны ВСУ продолжается подача электроэнергии в том числе на подконтрольные Киеву территории, заявил глава администрации... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:03
2022-09-05T11:03
2022-09-05T11:32
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
запорожская область
энергодар
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. На Запорожской АЭС после обстрела со стороны ВСУ продолжается подача электроэнергии в том числе на подконтрольные Киеву территории, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.По его словам, обстановка на станции остается напряженной, но специалисты справляются."Сейчас обстановка рабочая, специалисты станции справляются с нештатными ситуациями", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что электроэнергия поступает в том числе и на территории, подконтрольные Украине "в обязательном порядке".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, запорожская область, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Запорожская область, Энергодар
11:03 05.09.2022 (обновлено: 11:32 05.09.2022)
Глава Энергодара рассказал об обстановке на Запорожской АЭС
Глава Энергодара Волга назвал обстановку на Запорожской АЭС рабочей
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. На Запорожской АЭС после обстрела со стороны ВСУ продолжается подача электроэнергии в том числе на подконтрольные Киеву территории, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.
По его словам, обстановка на станции остается напряженной, но специалисты справляются.
"Сейчас обстановка рабочая, специалисты станции справляются с нештатными ситуациями", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".
Он уточнил, что электроэнергия поступает в том числе и на территории, подконтрольные Украине
"в обязательном порядке".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.