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Члены миссии МАГАТЭ выехали с Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/zaes-1814455109.html
Члены миссии МАГАТЭ выехали с Запорожской АЭС
Члены миссии МАГАТЭ выехали с Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.09.2022
Члены миссии МАГАТЭ выехали с Запорожской АЭС
Специалисты МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС, на станции остались два наблюдателя, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:14
2022-09-05T12:41
специальная военная операция на украине
магатэ
запорожская аэс
в мире
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Специалисты МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС, на станции остались два наблюдателя, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Члены миссии МАГАТЭ сейчас выехали с Запорожской АЭС, пока на ней остались два человека в виде наблюдателей", — сказал он в эфире "Радио КП".По информации Росэнергоатома, станцию покинули четыре специалиста МАГАТЭ.Делегация агентства посетила АЭС на прошлой неделе. Сотрудники станции и Росатома провели представителей по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. По словам Гросси, миссия агентства останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо. Он также сообщил, что 6 сентября проинформирует Совбез ООН о поездке.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
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Сотрудники МАГАТЭ покидают Запорожскую АЭС
Сотрудники МАГАТЭ уезжают от Запорожской АЭС
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магатэ, запорожская аэс, в мире, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире, Владимир Рогов
10:14 05.09.2022 (обновлено: 12:41 05.09.2022)
 
Члены миссии МАГАТЭ выехали с Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС, оставив двоих наблюдателей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Специалисты МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС, на станции остались два наблюдателя, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Члены миссии МАГАТЭ сейчас выехали с Запорожской АЭС, пока на ней остались два человека в виде наблюдателей", — сказал он в эфире "Радио КП".
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 10:24Специальная военная операция на Украине
В Энергодаре переключают один из энергоблоков Запорожской АЭС
По информации Росэнергоатома, станцию покинули четыре специалиста МАГАТЭ.
Делегация агентства посетила АЭС на прошлой неделе. Сотрудники станции и Росатома провели представителей по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
По словам Гросси, миссия агентства останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо. Он также сообщил, что 6 сентября проинформирует Совбез ООН о поездке.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭЗапорожская АЭСВ миреВладимир Рогов
 
 
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