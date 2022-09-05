https://ria.ru/20220905/zaes-1814455109.html

Члены миссии МАГАТЭ выехали с Запорожской АЭС

Члены миссии МАГАТЭ выехали с Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.09.2022

Члены миссии МАГАТЭ выехали с Запорожской АЭС

Специалисты МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС, на станции остались два наблюдателя, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:14

2022-09-05T10:14

2022-09-05T12:41

специальная военная операция на украине

магатэ

запорожская аэс

в мире

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Специалисты МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС, на станции остались два наблюдателя, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Члены миссии МАГАТЭ сейчас выехали с Запорожской АЭС, пока на ней остались два человека в виде наблюдателей", — сказал он в эфире "Радио КП".По информации Росэнергоатома, станцию покинули четыре специалиста МАГАТЭ.Делегация агентства посетила АЭС на прошлой неделе. Сотрудники станции и Росатома провели представителей по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. По словам Гросси, миссия агентства останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо. Он также сообщил, что 6 сентября проинформирует Совбез ООН о поездке.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.

https://ria.ru/20220905/zaes-1814456828.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудники МАГАТЭ покидают Запорожскую АЭС Сотрудники МАГАТЭ уезжают от Запорожской АЭС 2022-09-05T10:14 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

магатэ, запорожская аэс, в мире, владимир рогов