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Власти Запорожья назвали дату завершения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Власти Запорожья назвали дату завершения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 05.09.2022

Власти Запорожья назвали дату завершения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Миссия делегации МАГАТЭ на Запорожской АЭС завершится 6 сентября, дальнейшие их планы неизвестны, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T07:39

2022-09-05T07:39

2022-09-05T09:16

специальная военная операция на украине

в мире

россия

энергодар

запорожская аэс

магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Миссия делегации МАГАТЭ на Запорожской АЭС завершится 6 сентября, дальнейшие их планы неизвестны, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По его словам, сейчас на атомной станции находится делегация в составе 13 человек."Четкого понимания того, останутся ли представители МАГАТЭ на атомной станции на постоянной основе, пока нет", — добавил политик.Делегация во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси посетила АЭС на прошлой неделе. Сотрудники станции и Росатома провели по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два представителя МАГАТЭ останутся на станции на постоянной основе.По словам Гросси, миссия агентства останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо. Он также сообщил, что 6 сентября проинформирует Совбез ООН о поездке.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.

https://ria.ru/20220904/zhurnalisty-1814359023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, энергодар, запорожская аэс, магатэ