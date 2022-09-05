07:39 05.09.2022 (обновлено: 09:16 05.09.2022)
Власти Запорожья назвали дату завершения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Член ВГА Запорожской области Рогов: миссия делегации МАГАТЭ на ЗАЭС завершится 6 сентября
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Миссия делегации МАГАТЭ на Запорожской АЭС завершится 6 сентября, дальнейшие их планы неизвестны, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Делегация 5 сентября еще работает, после чего ее миссия завершается, и они 6 сентября уезжают. Им оказано всяческое содействие. Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС", — сказал он.
По его словам, сейчас на атомной станции находится делегация в составе 13 человек.
"Четкого понимания того, останутся ли представители МАГАТЭ на атомной станции на постоянной основе, пока нет", — добавил политик.
Делегация во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси посетила АЭС на прошлой неделе. Сотрудники станции и Росатома провели по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два представителя МАГАТЭ останутся на станции на постоянной основе.
По словам Гросси, миссия агентства останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо. Он также сообщил, что 6 сентября проинформирует Совбез ООН о поездке.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.