https://ria.ru/20220905/zaderzhanie-1814544763.html
В Ленинградской области задержали мужчину, избившего на улице девочку
В Ленинградской области задержали мужчину, избившего на улице девочку - РИА Новости, 05.09.2022
В Ленинградской области задержали мужчину, избившего на улице девочку
Взрослого мужчину задержали в Ленобласти за избиение девочки-подростка в ходе перепалки, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:11
2022-09-05T14:11
2022-09-05T14:11
происшествия
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Взрослого мужчину задержали в Ленобласти за избиение девочки-подростка в ходе перепалки, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ."В Ленинградской области по поручению председателя СК РФ возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении несовершеннолетней. Мужчина 1992 года рождения задержан и допрашивается", - говорится в релизе.Скандал разгорелся после публикации в социальных сетях видео, на котором видно, как общение мужчины с группой подростков перерастает в перепалку. Мужчина сначала бьет одну из девочек ногой в спину, а потом по голове.Следствие выяснило, что инцидент произошел в Гатчине Ленинградской области, где подозреваемый, будучи пьяным, "действуя из хулиганских побуждений в ходе конфликта нанес несовершеннолетней 2011 года рождения, не менее двух ударов ногой в область головы и шеи".В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Следственный комитет будет ходатайствовать о его аресте.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области задержали мужчину, избившего на улице девочку
В Ленинградской области задержали мужчину, ударившего девочку-подростка ногой по голове