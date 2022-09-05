https://ria.ru/20220905/zaderzhanie-1814544763.html

В Ленинградской области задержали мужчину, избившего на улице девочку

В Ленинградской области задержали мужчину, избившего на улице девочку - РИА Новости, 05.09.2022

В Ленинградской области задержали мужчину, избившего на улице девочку

Взрослого мужчину задержали в Ленобласти за избиение девочки-подростка в ходе перепалки, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:11

2022-09-05T14:11

2022-09-05T14:11

происшествия

ленинградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Взрослого мужчину задержали в Ленобласти за избиение девочки-подростка в ходе перепалки, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ."В Ленинградской области по поручению председателя СК РФ возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении несовершеннолетней. Мужчина 1992 года рождения задержан и допрашивается", - говорится в релизе.Скандал разгорелся после публикации в социальных сетях видео, на котором видно, как общение мужчины с группой подростков перерастает в перепалку. Мужчина сначала бьет одну из девочек ногой в спину, а потом по голове.Следствие выяснило, что инцидент произошел в Гатчине Ленинградской области, где подозреваемый, будучи пьяным, "действуя из хулиганских побуждений в ходе конфликта нанес несовершеннолетней 2011 года рождения, не менее двух ударов ногой в область головы и шеи".В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Следственный комитет будет ходатайствовать о его аресте.

https://radiosputnik.ria.ru/20220905/samara-1814534634.html

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ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)