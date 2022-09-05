https://ria.ru/20220905/yakutiya-1814542324.html

Якутия на ВЭФ заключила концессионное соглашение с АО "Саханефтегазсбыт"

Якутия на ВЭФ заключила концессионное соглашение с АО "Саханефтегазсбыт" - РИА Новости, 05.09.2022

Якутия на ВЭФ заключила концессионное соглашение с АО "Саханефтегазсбыт"

Власти Якутии на ВЭФ заключили концессионное соглашение с компанией "Саханефтегазсбыт" о реконструкции и модернизации объектов нефтегазового хозяйства на... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:02

2022-09-05T14:02

2022-09-05T14:06

республика саха (якутия)

экономика

дальний восток

арктика

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

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ЯКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Власти Якутии на ВЭФ заключили концессионное соглашение с компанией "Саханефтегазсбыт" о реконструкции и модернизации объектов нефтегазового хозяйства на территории республики, сообщает министр экономики региона Майя Данилова в Telegram.Министр экономики республики и генеральный директор АО "Саханефтегазсбыт" Виктор Лебедев на полях Восточного экономического форума подписали важный документ по реконструкции и модернизации объектов нефтебазового хозяйства в Якутии."Концессионное соглашение заключено между правительством Якутии и АО "Саханефтегазсбыт", - рассказала Данилова.Как отметила министр, компания "Саханефтегазсбыт" является ключевым участником северного завоза и единственным предприятием в Якутии, у которого имеется собственный емкостной парк.По данным минэкономики республики, ежегодный завоз нефтепродуктов составляет 160 тысяч тонн, в том числе в арктические районы 30 тысяч тонн. Пункты хранения нефтепродуктов состоят из 18 нефтебаз, построенных в 60-80-е годы, технический износ которых составляет в среднем 80%."В рамках концессионного соглашения будут модернизированы 4 нефтебазы общим объемом капзатрат 5,5 миллиарда рублей: это Белогорская, Жиганская, Усть-Куйгинская и Хандыгская нефтебазы. На финансирование проекта будут привлечены средства федерального бюджета по механизму дальневосточной концессии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Механизм предполагает возмещение до 100% капитальных затрат до окончания срока действия соглашения", - отметила Данилова.Ожидается, что реализация проекта позволит повысить надежность и бесперебойность обеспечения северного завоза, а также снизить риски техногенных аварий, влекущих вред экологии, жизни и здоровью людей.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/vef-1813980405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, дальний восток, арктика, русский (остров), дальневосточный федеральный университет