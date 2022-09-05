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Якутия на ВЭФ заключила концессионное соглашение с АО "Саханефтегазсбыт" - РИА Новости, 05.09.2022
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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20220905/yakutiya-1814542324.html
Якутия на ВЭФ заключила концессионное соглашение с АО "Саханефтегазсбыт"
Якутия на ВЭФ заключила концессионное соглашение с АО "Саханефтегазсбыт" - РИА Новости, 05.09.2022
Якутия на ВЭФ заключила концессионное соглашение с АО "Саханефтегазсбыт"
Власти Якутии на ВЭФ заключили концессионное соглашение с компанией "Саханефтегазсбыт" о реконструкции и модернизации объектов нефтегазового хозяйства на... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:02
2022-09-05T14:06
республика саха (якутия)
экономика
дальний восток
арктика
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
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ЯКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Власти Якутии на ВЭФ заключили концессионное соглашение с компанией "Саханефтегазсбыт" о реконструкции и модернизации объектов нефтегазового хозяйства на территории республики, сообщает министр экономики региона Майя Данилова в Telegram.Министр экономики республики и генеральный директор АО "Саханефтегазсбыт" Виктор Лебедев на полях Восточного экономического форума подписали важный документ по реконструкции и модернизации объектов нефтебазового хозяйства в Якутии."Концессионное соглашение заключено между правительством Якутии и АО "Саханефтегазсбыт", - рассказала Данилова.Как отметила министр, компания "Саханефтегазсбыт" является ключевым участником северного завоза и единственным предприятием в Якутии, у которого имеется собственный емкостной парк.По данным минэкономики республики, ежегодный завоз нефтепродуктов составляет 160 тысяч тонн, в том числе в арктические районы 30 тысяч тонн. Пункты хранения нефтепродуктов состоят из 18 нефтебаз, построенных в 60-80-е годы, технический износ которых составляет в среднем 80%."В рамках концессионного соглашения будут модернизированы 4 нефтебазы общим объемом капзатрат 5,5 миллиарда рублей: это Белогорская, Жиганская, Усть-Куйгинская и Хандыгская нефтебазы. На финансирование проекта будут привлечены средства федерального бюджета по механизму дальневосточной концессии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Механизм предполагает возмещение до 100% капитальных затрат до окончания срока действия соглашения", - отметила Данилова.Ожидается, что реализация проекта позволит повысить надежность и бесперебойность обеспечения северного завоза, а также снизить риски техногенных аварий, влекущих вред экологии, жизни и здоровью людей.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/vef-1813980405.html
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Наталья Макарова
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экономика, дальний восток, арктика, русский (остров), дальневосточный федеральный университет
Республика Саха (Якутия), Экономика, Дальний Восток, Арктика, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет
14:02 05.09.2022 (обновлено: 14:06 05.09.2022)
 
Якутия на ВЭФ заключила концессионное соглашение с АО "Саханефтегазсбыт"

Власти Якутии на ВЭФ заключили концессионное соглашение с АО "Саханефтегазсбыт"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкБаннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке
Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ЯКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Власти Якутии на ВЭФ заключили концессионное соглашение с компанией "Саханефтегазсбыт" о реконструкции и модернизации объектов нефтегазового хозяйства на территории республики, сообщает министр экономики региона Майя Данилова в Telegram.
Министр экономики республики и генеральный директор АО "Саханефтегазсбыт" Виктор Лебедев на полях Восточного экономического форума подписали важный документ по реконструкции и модернизации объектов нефтебазового хозяйства в Якутии.
"Концессионное соглашение заключено между правительством Якутии и АО "Саханефтегазсбыт", - рассказала Данилова.
Как отметила министр, компания "Саханефтегазсбыт" является ключевым участником северного завоза и единственным предприятием в Якутии, у которого имеется собственный емкостной парк.
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 00:51
Восточный экономический форум
По данным минэкономики республики, ежегодный завоз нефтепродуктов составляет 160 тысяч тонн, в том числе в арктические районы 30 тысяч тонн. Пункты хранения нефтепродуктов состоят из 18 нефтебаз, построенных в 60-80-е годы, технический износ которых составляет в среднем 80%.
"В рамках концессионного соглашения будут модернизированы 4 нефтебазы общим объемом капзатрат 5,5 миллиарда рублей: это Белогорская, Жиганская, Усть-Куйгинская и Хандыгская нефтебазы. На финансирование проекта будут привлечены средства федерального бюджета по механизму дальневосточной концессии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Механизм предполагает возмещение до 100% капитальных затрат до окончания срока действия соглашения", - отметила Данилова.
Ожидается, что реализация проекта позволит повысить надежность и бесперебойность обеспечения северного завоза, а также снизить риски техногенных аварий, влекущих вред экологии, жизни и здоровью людей.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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Первый день ВЭФ-2022
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

На ВЭФ прошли первые пленарные сессии с участием ведущих специалистов в своих отраслях.

Девушки в форме стюардесс на стенде Аэрофлота на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
1 из 15

На ВЭФ прошли первые пленарные сессии с участием ведущих специалистов в своих отраслях.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на церемонии открытия павильона Дом тигра на II Международном форуме по сохранению тигра
2 из 15

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

В день открытия глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на стенде медиагруппы Россия сегодня на ВЭФ-2022 во Владивостоке
3 из 15

В день открытия глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Также на полях ВЭФ прошла пленарная сессия "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 год".

Участница пленарной сессии Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 г. в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
4 из 15

Также на полях ВЭФ прошла пленарная сессия "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 год".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Перед началом мероприятия участникам показали видеообращение президента России Владимира Путина.

Видеообращение президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 г. в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
5 из 15

Перед началом мероприятия участникам показали видеообращение президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая детенышей.

Волонтер приветствует участников II Международного форума по сохранению тигра на площадке проведения Восточного экономического форума во Владивостоке
6 из 15

По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая детенышей.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Как заявил глава Минприроды Козлов, тигров в стране станет больше.

Скульптура Амурский тигр в технике янтарной мозаики, созданная специалистами Калининградского янтарного комбината госкорпорации Ростех, на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
7 из 15

Как заявил глава Минприроды Козлов, тигров в стране станет больше.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, его занесли в Международную Красную книгу.

Павильон Дом тигра на II Международном форуме по сохранению тигра
8 из 15

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, его занесли в Международную Красную книгу.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Также на ВЭФ представили мобильное приложение Генпрокуратуры России.

Сервисный робот-промоутер Алекс в павильоне Территория инновации на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
9 из 15

Также на ВЭФ представили мобильное приложение Генпрокуратуры России.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о необходимости развития мототуризма в стране.

Стенд с картой России на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
10 из 15

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о необходимости развития мототуризма в стране.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

На ВЭФ ожидается участие президента России Владимира Путина в пленарном заседании.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
11 из 15

На ВЭФ ожидается участие президента России Владимира Путина в пленарном заседании.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Гостями форума станут представители более чем 60 стран.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
12 из 15

Гостями форума станут представители более чем 60 стран.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

В дни ВЭФ во Владивостоке состоятся различные фестивали, концерты и выставки.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
13 из 15

В дни ВЭФ во Владивостоке состоятся различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

На форуме пройдут дискуссии по экономической, культурной и экологической тематике.

Стенд Министерства природных ресурсов и экологии РФ на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
14 из 15

На форуме пройдут дискуссии по экономической, культурной и экологической тематике.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

В рамках форума открылась выставка "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс.

Участники фестиваля Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
15 из 15

В рамках форума открылась выставка "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
1 из 15

На ВЭФ прошли первые пленарные сессии с участием ведущих специалистов в своих отраслях.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 15

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 15

В день открытия глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 15

Также на полях ВЭФ прошла пленарная сессия "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 год".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 15

Перед началом мероприятия участникам показали видеообращение президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 15

По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая детенышей.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 15

Как заявил глава Минприроды Козлов, тигров в стране станет больше.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 15

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, его занесли в Международную Красную книгу.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
9 из 15

Также на ВЭФ представили мобильное приложение Генпрокуратуры России.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
10 из 15

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о необходимости развития мототуризма в стране.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 15

На ВЭФ ожидается участие президента России Владимира Путина в пленарном заседании.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
12 из 15

Гостями форума станут представители более чем 60 стран.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 15

В дни ВЭФ во Владивостоке состоятся различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 15

На форуме пройдут дискуссии по экономической, культурной и экологической тематике.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
15 из 15

В рамках форума открылась выставка "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
 
Республика Саха (Якутия)ЭкономикаДальний ВостокАрктикаРусский (остров)Дальневосточный федеральный университет
 
 
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