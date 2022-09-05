Якутия на ВЭФ заключила концессионное соглашение с АО "Саханефтегазсбыт"

Власти Якутии на ВЭФ заключили концессионное соглашение с АО "Саханефтегазсбыт"
Другие новости региона читайте здесь>>
На ВЭФ прошли первые пленарные сессии с участием ведущих специалистов в своих отраслях.
На ВЭФ прошли первые пленарные сессии с участием ведущих специалистов в своих отраслях.
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
В день открытия глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа.
В день открытия глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа.
Также на полях ВЭФ прошла пленарная сессия "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 год".
Также на полях ВЭФ прошла пленарная сессия "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 год".
Перед началом мероприятия участникам показали видеообращение президента России Владимира Путина.
Перед началом мероприятия участникам показали видеообращение президента России Владимира Путина.
По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая детенышей.
По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая детенышей.
Как заявил глава Минприроды Козлов, тигров в стране станет больше.
Как заявил глава Минприроды Козлов, тигров в стране станет больше.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, его занесли в Международную Красную книгу.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, его занесли в Международную Красную книгу.
Также на ВЭФ представили мобильное приложение Генпрокуратуры России.
Также на ВЭФ представили мобильное приложение Генпрокуратуры России.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о необходимости развития мототуризма в стране.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о необходимости развития мототуризма в стране.
На ВЭФ ожидается участие президента России Владимира Путина в пленарном заседании.
На ВЭФ ожидается участие президента России Владимира Путина в пленарном заседании.
Гостями форума станут представители более чем 60 стран.
Гостями форума станут представители более чем 60 стран.
В дни ВЭФ во Владивостоке состоятся различные фестивали, концерты и выставки.
В дни ВЭФ во Владивостоке состоятся различные фестивали, концерты и выставки.
На форуме пройдут дискуссии по экономической, культурной и экологической тематике.
На форуме пройдут дискуссии по экономической, культурной и экологической тематике.
В рамках форума открылась выставка "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс.
В рамках форума открылась выставка "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс.
На ВЭФ прошли первые пленарные сессии с участием ведущих специалистов в своих отраслях.
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
В день открытия глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа.
Также на полях ВЭФ прошла пленарная сессия "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 год".
Перед началом мероприятия участникам показали видеообращение президента России Владимира Путина.
По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая детенышей.
Как заявил глава Минприроды Козлов, тигров в стране станет больше.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, его занесли в Международную Красную книгу.
Также на ВЭФ представили мобильное приложение Генпрокуратуры России.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о необходимости развития мототуризма в стране.
На ВЭФ ожидается участие президента России Владимира Путина в пленарном заседании.
Гостями форума станут представители более чем 60 стран.
В дни ВЭФ во Владивостоке состоятся различные фестивали, концерты и выставки.
На форуме пройдут дискуссии по экономической, культурной и экологической тематике.
В рамках форума открылась выставка "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс.