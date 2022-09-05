https://ria.ru/20220905/vef-2022-1814438842.html

Первый день ВЭФ-2022

Первый день ВЭФ-2022 - РИА Новости, 05.09.2022

Первый день ВЭФ-2022

Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум. События первого дня работы одного из главных мероприятий года — в фотоленте Ria.ru РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:00

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2022-09-05T10:00

фото

восточный экономический форум

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум. События первого дня работы одного из главных мероприятий года — в фотоленте Ria.ru

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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