Рейтинг@Mail.ru
Сенатор предположил, кто мог стоять за взрывом у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220905/vzryv-1814552685.html
Сенатор предположил, кто мог стоять за взрывом у посольства России в Кабуле
Сенатор предположил, кто мог стоять за взрывом у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 05.09.2022
Сенатор предположил, кто мог стоять за взрывом у посольства России в Кабуле
Теракт у российского посольства в Афганистане мог совершить завербованный западными спецслужбами боевик для осложнения отношений Москвы и Кабула, сказал РИА... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:33
2022-09-05T16:29
в мире
владимир джабаров
россия
кабул (город)
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814536269_0:226:2577:1676_1920x0_80_0_0_b5a8fc527fae997ad9a80019526d2d08.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Теракт у российского посольства в Афганистане мог совершить завербованный западными спецслужбами боевик для осложнения отношений Москвы и Кабула, сказал РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров."Подавляющая часть афганского народа к нам хорошо относится. Скорее всего, это кто-то из тех террористических организаций, которые мы разгромили в других регионах, в той же Сирии, и они перебрались в Афганистан" - отметил политик.Он также не исключает возможности, что "кто-то мог быть подвербован западными спецслужбами на совершение такого деяния, чтобы осложнить отношения Москвы и Кабула".По мнению законодателя, будут предприняты повышенные меры предосторожности в российской дипмиссии, не будет прямых контактов с посетителями консульского отдела.Он также подчеркнул: "Где появляются террористы - там, где прошлись американцы". После Ирака, Сирии, Ливии, теперь после Афганистана. Везде, куда заходили наводить "порядок приверженцы демократии", они потом бежали, оставляя после себя горы оружия, боеприпасов, которыми прекрасно воспользовались те, которых они воспитали за эти годы - якобы как борцов с режимом, а потом, как оказалось, - "обычных бандитов и террористов".Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.
https://ria.ru/20220905/lavrov-1814524099.html
https://ria.ru/20220905/vzry-1814500878.html
россия
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места взрыва возле российского посольства в Кабуле
Кадры с места взрыва возле российского посольства в Кабуле
2022-09-05T14:33
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814536269_265:0:2556:1718_1920x0_80_0_0_062410538774a778c500c189d7138387.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир джабаров, россия, кабул (город), афганистан
В мире, Владимир Джабаров, Россия, Кабул (город), Афганистан
14:33 05.09.2022 (обновлено: 16:29 05.09.2022)
 
Сенатор предположил, кто мог стоять за взрывом у посольства России в Кабуле

Джабаров: взрыв у посольства России в Кабуле мог совершить завербованный Западом боевик

© AFP 2022 / Wakil KosharНедалеко от места взрыва у посольства России в Кабуле
Недалеко от места взрыва у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / Wakil Koshar
Недалеко от места взрыва у посольства России в Кабуле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Теракт у российского посольства в Афганистане мог совершить завербованный западными спецслужбами боевик для осложнения отношений Москвы и Кабула, сказал РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
"Подавляющая часть афганского народа к нам хорошо относится. Скорее всего, это кто-то из тех террористических организаций, которые мы разгромили в других регионах, в той же Сирии, и они перебрались в Афганистан" - отметил политик.
Он также не исключает возможности, что "кто-то мог быть подвербован западными спецслужбами на совершение такого деяния, чтобы осложнить отношения Москвы и Кабула".
По мнению законодателя, будут предприняты повышенные меры предосторожности в российской дипмиссии, не будет прямых контактов с посетителями консульского отдела.
Минута молчания в память о погибших сотрудниках посольства в Кабуле - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 13:05
Лавров почтил память жертв теракта около посольства России в Кабуле
Он также подчеркнул: "Где появляются террористы - там, где прошлись американцы". После Ирака, Сирии, Ливии, теперь после Афганистана. Везде, куда заходили наводить "порядок приверженцы демократии", они потом бежали, оставляя после себя горы оружия, боеприпасов, которыми прекрасно воспользовались те, которых они воспитали за эти годы - якобы как борцов с режимом, а потом, как оказалось, - "обычных бандитов и террористов".
Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.
Недалеко от места взрыва у посольства России в Кабуле. 5 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 12:15
В Кремле прокомментировали взрыв у посольства России в Кабуле
 
В миреВладимир ДжабаровРоссияКабул (город)Афганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала