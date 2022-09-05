14:33 05.09.2022 (обновлено: 16:29 05.09.2022)
Сенатор предположил, кто мог стоять за взрывом у посольства России в Кабуле
Джабаров: взрыв у посольства России в Кабуле мог совершить завербованный Западом боевик
Недалеко от места взрыва у посольства России в Кабуле
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Теракт у российского посольства в Афганистане мог совершить завербованный западными спецслужбами боевик для осложнения отношений Москвы и Кабула, сказал РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
"Подавляющая часть афганского народа к нам хорошо относится. Скорее всего, это кто-то из тех террористических организаций, которые мы разгромили в других регионах, в той же Сирии, и они перебрались в Афганистан" - отметил политик.
Он также не исключает возможности, что "кто-то мог быть подвербован западными спецслужбами на совершение такого деяния, чтобы осложнить отношения Москвы и Кабула".
По мнению законодателя, будут предприняты повышенные меры предосторожности в российской дипмиссии, не будет прямых контактов с посетителями консульского отдела.
Он также подчеркнул: "Где появляются террористы - там, где прошлись американцы". После Ирака, Сирии, Ливии, теперь после Афганистана. Везде, куда заходили наводить "порядок приверженцы демократии", они потом бежали, оставляя после себя горы оружия, боеприпасов, которыми прекрасно воспользовались те, которых они воспитали за эти годы - якобы как борцов с режимом, а потом, как оказалось, - "обычных бандитов и террористов".
Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.