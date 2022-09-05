https://ria.ru/20220905/vzryv-1814552685.html

Сенатор предположил, кто мог стоять за взрывом у посольства России в Кабуле

Сенатор предположил, кто мог стоять за взрывом у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 05.09.2022

Сенатор предположил, кто мог стоять за взрывом у посольства России в Кабуле

Теракт у российского посольства в Афганистане мог совершить завербованный западными спецслужбами боевик для осложнения отношений Москвы и Кабула, сказал РИА... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:33

2022-09-05T14:33

2022-09-05T16:29

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владимир джабаров

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кабул (город)

афганистан

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Теракт у российского посольства в Афганистане мог совершить завербованный западными спецслужбами боевик для осложнения отношений Москвы и Кабула, сказал РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров."Подавляющая часть афганского народа к нам хорошо относится. Скорее всего, это кто-то из тех террористических организаций, которые мы разгромили в других регионах, в той же Сирии, и они перебрались в Афганистан" - отметил политик.Он также не исключает возможности, что "кто-то мог быть подвербован западными спецслужбами на совершение такого деяния, чтобы осложнить отношения Москвы и Кабула".По мнению законодателя, будут предприняты повышенные меры предосторожности в российской дипмиссии, не будет прямых контактов с посетителями консульского отдела.Он также подчеркнул: "Где появляются террористы - там, где прошлись американцы". После Ирака, Сирии, Ливии, теперь после Афганистана. Везде, куда заходили наводить "порядок приверженцы демократии", они потом бежали, оставляя после себя горы оружия, боеприпасов, которыми прекрасно воспользовались те, которых они воспитали за эти годы - якобы как борцов с режимом, а потом, как оказалось, - "обычных бандитов и террористов".Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.

https://ria.ru/20220905/lavrov-1814524099.html

https://ria.ru/20220905/vzry-1814500878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места взрыва возле российского посольства в Кабуле Кадры с места взрыва возле российского посольства в Кабуле 2022-09-05T14:33 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир джабаров, россия, кабул (город), афганистан