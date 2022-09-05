https://ria.ru/20220905/vzryv-1814463606.html

Источник: при взрыве у посольства России в Кабуле пострадали до 20 человек

Источник: при взрыве у посольства России в Кабуле пострадали до 20 человек - РИА Новости, 05.09.2022

Источник: при взрыве у посольства России в Кабуле пострадали до 20 человек

От 15 до 20 человек погибли или пострадали из-за взрыва в районе российского посольства в Кабуле, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:49

2022-09-05T10:49

2022-09-05T16:31

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кабул (город)

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афганистан

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. От 15 до 20 человек погибли или пострадали из-за взрыва в районе российского посольства в Кабуле, сообщил РИА Новости источник.По данным источника, взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы объявить имена претендентов на получение визы."От 15 до 20 человек погибли или пострадали из-за взрыва", — сообщил источник.Талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) задержали людей, которые делали снимки на месте взрыва.Ранее в понедельник источник сообщил РИА Новости, что взрыв произошел в районе Кабула, где расположено здание посольства России в Афганистане.

https://ria.ru/20220905/vzryv-1814457039.html

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афганистан

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Кадры с места взрыва возле российского посольства в Кабуле Кадры с места взрыва возле российского посольства в Кабуле 2022-09-05T10:49 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кабул (город), россия, афганистан