https://ria.ru/20220905/vzryv-1814463606.html
Источник: при взрыве у посольства России в Кабуле пострадали до 20 человек
Источник: при взрыве у посольства России в Кабуле пострадали до 20 человек - РИА Новости, 05.09.2022
Источник: при взрыве у посольства России в Кабуле пострадали до 20 человек
От 15 до 20 человек погибли или пострадали из-за взрыва в районе российского посольства в Кабуле, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:49
2022-09-05T10:49
2022-09-05T16:31
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. От 15 до 20 человек погибли или пострадали из-за взрыва в районе российского посольства в Кабуле, сообщил РИА Новости источник.По данным источника, взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы объявить имена претендентов на получение визы."От 15 до 20 человек погибли или пострадали из-за взрыва", — сообщил источник.Талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) задержали людей, которые делали снимки на месте взрыва.Ранее в понедельник источник сообщил РИА Новости, что взрыв произошел в районе Кабула, где расположено здание посольства России в Афганистане.
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Кадры с места взрыва возле российского посольства в Кабуле
Кадры с места взрыва возле российского посольства в Кабуле
2022-09-05T10:49
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РИА Новости
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в мире, кабул (город), россия, афганистан
В мире, Кабул (город), Россия, Афганистан
10:49 05.09.2022 (обновлено: 16:31 05.09.2022)
Источник: при взрыве у посольства России в Кабуле пострадали до 20 человек
При взрыве у посольства России в Кабуле погибли или пострадали от 15 до 20 человек