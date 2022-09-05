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В Кремле прокомментировали взрыв у посольства России в Кабуле

В Кремле прокомментировали взрыв у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 05.09.2022

В Кремле прокомментировали взрыв у посольства России в Кабуле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя взрыв у посольства РФ в Кабуле, заявил, что речь идет о террористическом акте, и сейчас главное –... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:15

2022-09-05T12:15

2022-09-05T16:30

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя взрыв у посольства РФ в Кабуле, заявил, что речь идет о террористическом акте, и сейчас главное – получить информацию с места происшествия о том, что случилось с российскими представителями-дипломатами."Безусловно, речь идет о террористическом акте, абсолютно недопустимом. В целом мы решительно осуждаем подобный террористический акт и, конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, – это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями-дипломатами. Я понимаю, информация сейчас будет уточняться", - сказал Песков журналистам.Ранее источник в посольстве РФ в Кабуле подтвердил РИА Новости факт взрыва около здания посольства. Как сообщили в МИД РФ, в результате взрыва погибли два сотрудника российской дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, уточнили в министерстве.

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Кадры с места взрыва возле российского посольства в Кабуле Кадры с места взрыва возле российского посольства в Кабуле 2022-09-05T12:15 true PT0M23S

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