https://ria.ru/20220905/vyplaty-1814460908.html
Выплаты пострадавшим на производстве смогут назначать на следующий день
Выплаты пострадавшим на производстве смогут назначать на следующий день - РИА Новости, 05.09.2022
Выплаты пострадавшим на производстве смогут назначать на следующий день
Выплаты пострадавшим на производстве в РФ смогут назначать на следующий день, а не по итогам расследования, заявила заместитель председателя правительства РФ... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:39
2022-09-05T10:39
2022-09-05T11:02
общество
россия
татьяна голикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811474102_0:101:2831:1693_1920x0_80_0_0_423f16b488a89b099cde2557ede41e7e.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Выплаты пострадавшим на производстве в РФ смогут назначать на следующий день, а не по итогам расследования, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова."Пострадавшим работникам в результате произошедшего несчастного случая на производстве страховые выплаты смогут назначаться уже на следующий день, а не по результатам завершения расследований несчастного случая", - сказала Голикова на совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.Она отметила, что раньше такие обязательные расследования могли длиться до полугода.
https://ria.ru/20220904/vyplaty-1814325068.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811474102_220:0:2612:1794_1920x0_80_0_0_fcda0e55c6a5e2104447d2cce9be80b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
10:39 05.09.2022 (обновлено: 11:02 05.09.2022)
Выплаты пострадавшим на производстве смогут назначать на следующий день
Голикова: выплаты пострадавшим на производстве смогут назначать на следующий день