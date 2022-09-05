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Выплаты пострадавшим на производстве смогут назначать на следующий день

Выплаты пострадавшим на производстве смогут назначать на следующий день - РИА Новости, 05.09.2022

Выплаты пострадавшим на производстве смогут назначать на следующий день

Выплаты пострадавшим на производстве в РФ смогут назначать на следующий день, а не по итогам расследования, заявила заместитель председателя правительства РФ... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:39

2022-09-05T10:39

2022-09-05T11:02

общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Выплаты пострадавшим на производстве в РФ смогут назначать на следующий день, а не по итогам расследования, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова."Пострадавшим работникам в результате произошедшего несчастного случая на производстве страховые выплаты смогут назначаться уже на следующий день, а не по результатам завершения расследований несчастного случая", - сказала Голикова на совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.Она отметила, что раньше такие обязательные расследования могли длиться до полугода.

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россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, татьяна голикова