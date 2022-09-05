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Выплаты пострадавшим на производстве смогут назначать на следующий день - РИА Новости, 05.09.2022
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Выплаты пострадавшим на производстве смогут назначать на следующий день
Выплаты пострадавшим на производстве смогут назначать на следующий день - РИА Новости, 05.09.2022
Выплаты пострадавшим на производстве смогут назначать на следующий день
Выплаты пострадавшим на производстве в РФ смогут назначать на следующий день, а не по итогам расследования, заявила заместитель председателя правительства РФ... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:39
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общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Выплаты пострадавшим на производстве в РФ смогут назначать на следующий день, а не по итогам расследования, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова."Пострадавшим работникам в результате произошедшего несчастного случая на производстве страховые выплаты смогут назначаться уже на следующий день, а не по результатам завершения расследований несчастного случая", - сказала Голикова на совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.Она отметила, что раньше такие обязательные расследования могли длиться до полугода.
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
10:39 05.09.2022 (обновлено: 11:02 05.09.2022)
 
Выплаты пострадавшим на производстве смогут назначать на следующий день

Голикова: выплаты пострадавшим на производстве смогут назначать на следующий день

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкРабочий на автомобильном заводе
Рабочий на автомобильном заводе - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Рабочий на автомобильном заводе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Выплаты пострадавшим на производстве в РФ смогут назначать на следующий день, а не по итогам расследования, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
"Пострадавшим работникам в результате произошедшего несчастного случая на производстве страховые выплаты смогут назначаться уже на следующий день, а не по результатам завершения расследований несчастного случая", - сказала Голикова на совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 11:48
Правительство профинансировало выплаты прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины
Она отметила, что раньше такие обязательные расследования могли длиться до полугода.
 
ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
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