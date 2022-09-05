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Макрон поздравил Трасс с победой на выборах премьера Британии

Макрон поздравил Трасс с победой на выборах премьера Британии - РИА Новости, 05.09.2022

Макрон поздравил Трасс с победой на выборах премьера Британии

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил главу МИД Великобритании Лиз Трасс с победой на выборах премьер-министра и выразил надежду на активное... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T19:25

2022-09-05T19:25

2022-09-05T19:25

в мире

лиз трасс

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил главу МИД Великобритании Лиз Трасс с победой на выборах премьер-министра и выразил надежду на активное сотрудничество между странами."Я говорю Лиз Трасс "Добро пожаловать", я выражаю ей поздравления из Франции. Мы можем работать вместе… как союзники и друзья… Я думаю, что что бы ни случилось, мы должны усиленно сотрудничать в области энергетики и по другим вопросам. У нас общие ценности, история дружбы, мы столкнулись с одинаковыми проблемами", - сказал Макрон по итогам видеоконференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.По его словам, Великобритания так же, как и Франция, борется за демократию, поддерживает Украину, старается добиться энергетической независимости и справиться с климатическими изменениями.Макрон добавил, что "сделает все", чтобы продолжить политику активного и доверительного сотрудничества с Британией и продвигаться вместе в области ядерной энергетики.Ранее Трасс заявила, что не решила, является ли Макрон другом или врагом для ее страны.Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.

https://ria.ru/20220905/trass-1814621873.html

https://ria.ru/20220905/trass-1814646676.html

https://ria.ru/20220905/trass-1814614674.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, лиз трасс, эммануэль макрон, франция, великобритания