Макрон поздравил Трасс с победой на выборах премьера Британии
Макрон поздравил Трасс с победой на выборах и выразил надежду на активное сотрудничество
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил главу МИД Великобритании Лиз Трасс с победой на выборах премьер-министра и выразил надежду на активное сотрудничество между странами.
"Я говорю Лиз Трасс "Добро пожаловать", я выражаю ей поздравления из Франции. Мы можем работать вместе… как союзники и друзья… Я думаю, что что бы ни случилось, мы должны усиленно сотрудничать в области энергетики и по другим вопросам. У нас общие ценности, история дружбы, мы столкнулись с одинаковыми проблемами", - сказал Макрон по итогам видеоконференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
По его словам, Великобритания так же, как и Франция, борется за демократию, поддерживает Украину, старается добиться энергетической независимости и справиться с климатическими изменениями.
Макрон добавил, что "сделает все", чтобы продолжить политику активного и доверительного сотрудничества с Британией и продвигаться вместе в области ядерной энергетики.
Ранее Трасс заявила, что не решила, является ли Макрон другом или врагом для ее страны.
Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.
Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.