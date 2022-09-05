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Макрон поздравил Трасс с победой на выборах премьера Британии - РИА Новости, 05.09.2022
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Макрон поздравил Трасс с победой на выборах премьера Британии
Макрон поздравил Трасс с победой на выборах премьера Британии - РИА Новости, 05.09.2022
Макрон поздравил Трасс с победой на выборах премьера Британии
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил главу МИД Великобритании Лиз Трасс с победой на выборах премьер-министра и выразил надежду на активное... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T19:25
2022-09-05T19:25
в мире
лиз трасс
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил главу МИД Великобритании Лиз Трасс с победой на выборах премьер-министра и выразил надежду на активное сотрудничество между странами."Я говорю Лиз Трасс "Добро пожаловать", я выражаю ей поздравления из Франции. Мы можем работать вместе… как союзники и друзья… Я думаю, что что бы ни случилось, мы должны усиленно сотрудничать в области энергетики и по другим вопросам. У нас общие ценности, история дружбы, мы столкнулись с одинаковыми проблемами", - сказал Макрон по итогам видеоконференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.По его словам, Великобритания так же, как и Франция, борется за демократию, поддерживает Украину, старается добиться энергетической независимости и справиться с климатическими изменениями.Макрон добавил, что "сделает все", чтобы продолжить политику активного и доверительного сотрудничества с Британией и продвигаться вместе в области ядерной энергетики.Ранее Трасс заявила, что не решила, является ли Макрон другом или врагом для ее страны.Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
https://ria.ru/20220905/trass-1814621873.html
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в мире, лиз трасс, эммануэль макрон, франция, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Эммануэль Макрон, Франция, Великобритания
19:25 05.09.2022
 
Макрон поздравил Трасс с победой на выборах премьера Британии

Макрон поздравил Трасс с победой на выборах и выразил надежду на активное сотрудничество

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил главу МИД Великобритании Лиз Трасс с победой на выборах премьер-министра и выразил надежду на активное сотрудничество между странами.
"Я говорю Лиз Трасс "Добро пожаловать", я выражаю ей поздравления из Франции. Мы можем работать вместе… как союзники и друзья… Я думаю, что что бы ни случилось, мы должны усиленно сотрудничать в области энергетики и по другим вопросам. У нас общие ценности, история дружбы, мы столкнулись с одинаковыми проблемами", - сказал Макрон по итогам видеоконференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
17:11
Журналист: Трасс попала в неловкую ситуацию, упомянув Джонсона и Украину
По его словам, Великобритания так же, как и Франция, борется за демократию, поддерживает Украину, старается добиться энергетической независимости и справиться с климатическими изменениями.
Макрон добавил, что "сделает все", чтобы продолжить политику активного и доверительного сотрудничества с Британией и продвигаться вместе в области ядерной энергетики.
Ранее Трасс заявила, что не решила, является ли Макрон другом или врагом для ее страны.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
18:33
Трасс может "переплюнуть" Джонсона в антироссийском настрое, заявил эксперт
Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.
Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
16:48
Джонсон помог Трасс победить, чтобы наказать Сунака, заявила эксперт
 
В миреЛиз ТрассЭммануэль МакронФранцияВеликобритания
 
 
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