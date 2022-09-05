https://ria.ru/20220905/vybory-1814525518.html

Запад готовится к выборам 2024 года в России, считают в Госдуме

Запад готовится к выборам 2024 года в России, считают в Госдуме - РИА Новости, 05.09.2022

Запад готовится к выборам 2024 года в России, считают в Госдуме

Попытки дискредитировать избирательную систему РФ свидетельствуют о подготовке западных центров к президентским выборам 2024 года, сообщил глава комитета ГД по... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:08

2022-09-05T13:08

2022-09-05T13:34

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Попытки дискредитировать избирательную систему РФ свидетельствуют о подготовке западных центров к президентским выборам 2024 года, сообщил глава комитета ГД по безопасности и председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарев."Резкая активизация антироссийской деятельности и проявляемый повышенный интерес к выборам в России, масштабные попытки дискредитировать нашу избирательную систему свидетельствуют о начале подготовки западных центров к президентским выборам в нашей стране 2024 года", - сообщил по итогам заседания Пискарев, его слова приводит Telegram-канал комиссии.По его словам, идет консолидация разрозненных структур и создание новых, "апробируются методики манипулятивного воздействия на избирателей и технологии дестабилизации ситуации в стране". "Все эти действия обязательно получат ответ в соответствии с российским законодательством, и в том числе с теми законами, над которыми в Комиссии сейчас идет работа", - подчеркнул парламентарий.В понедельник в Госдуме прошло заседание комиссии, где Пискарёв заявил, что вмешательство в избирательный процесс в России, распространение "фейковой информации о выборах, продвижение выгодных Западу кандидатов, по данным экспертов, координируется и финансируется руководящими центрами из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и Украины".Также он сообщил, что с момента начала специальной военной операции объём финансирования "подрывной деятельности против России вырос в несколько раз, а количество задействованных медиапроектов, с учетом вновь созданных, приближается к 100".

https://ria.ru/20220329/bayden-1780551294.html

https://ria.ru/20211119/kongress-1759758023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, госдума рф, василий пискарев, сша, нато