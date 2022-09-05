13:08 05.09.2022 (обновлено: 13:34 05.09.2022)
Запад готовится к выборам 2024 года в России, считают в Госдуме
Депутат Пискарев: западные центры готовятся к президентским выборам 2024 года в России
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Попытки дискредитировать избирательную систему РФ свидетельствуют о подготовке западных центров к президентским выборам 2024 года, сообщил глава комитета ГД по безопасности и председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарев.
"Резкая активизация антироссийской деятельности и проявляемый повышенный интерес к выборам в России, масштабные попытки дискредитировать нашу избирательную систему свидетельствуют о начале подготовки западных центров к президентским выборам в нашей стране 2024 года", - сообщил по итогам заседания Пискарев, его слова приводит Telegram-канал комиссии.
По его словам, идет консолидация разрозненных структур и создание новых, "апробируются методики манипулятивного воздействия на избирателей и технологии дестабилизации ситуации в стране". "Все эти действия обязательно получат ответ в соответствии с российским законодательством, и в том числе с теми законами, над которыми в Комиссии сейчас идет работа", - подчеркнул парламентарий.
В понедельник в Госдуме прошло заседание комиссии, где Пискарёв заявил, что вмешательство в избирательный процесс в России, распространение "фейковой информации о выборах, продвижение выгодных Западу кандидатов, по данным экспертов, координируется и финансируется руководящими центрами из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и Украины".
Также он сообщил, что с момента начала специальной военной операции объём финансирования "подрывной деятельности против России вырос в несколько раз, а количество задействованных медиапроектов, с учетом вновь созданных, приближается к 100".
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