https://ria.ru/20220905/vybory-1814438485.html

"Российскую карту" на выборах в ЕС разыграют слабые политики, заявил Чуров

"Российскую карту" на выборах в ЕС разыграют слабые политики, заявил Чуров - РИА Новости, 05.09.2022

"Российскую карту" на выборах в ЕС разыграют слабые политики, заявил Чуров

"Российская карта" на предстоящих парламентских выборах в Европе будет разыгрываться слабейшими и лживыми политиками, заявил в интервью РИА Новости посол по... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T08:38

2022-09-05T08:38

2022-09-05T09:38

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. "Российская карта" на предстоящих парламентских выборах в Европе будет разыгрываться слабейшими и лживыми политиками, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров."Российская карта" разыгрывается слабейшими, лживыми и нечистоплотными политиками, точнее, политиканами. Обманув избирателя в этом вопросе, они обманут их и в других: заставят щипать травку на газонах, мерзнуть, болеть и зарастать грязью, заводить вшей. Многие запросятся в Россию - помыться, погреться и поесть натурального мяса", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220619/es-1796579867.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)