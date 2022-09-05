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"Российскую карту" на выборах в ЕС разыграют слабые политики, заявил Чуров
"Российскую карту" на выборах в ЕС разыграют слабые политики, заявил Чуров - РИА Новости, 05.09.2022
"Российскую карту" на выборах в ЕС разыграют слабые политики, заявил Чуров
"Российская карта" на предстоящих парламентских выборах в Европе будет разыгрываться слабейшими и лживыми политиками, заявил в интервью РИА Новости посол по... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T08:38
2022-09-05T08:38
2022-09-05T09:38
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. "Российская карта" на предстоящих парламентских выборах в Европе будет разыгрываться слабейшими и лживыми политиками, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров."Российская карта" разыгрывается слабейшими, лживыми и нечистоплотными политиками, точнее, политиканами. Обманув избирателя в этом вопросе, они обманут их и в других: заставят щипать травку на газонах, мерзнуть, болеть и зарастать грязью, заводить вшей. Многие запросятся в Россию - помыться, погреться и поесть натурального мяса", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
08:38 05.09.2022 (обновлено: 09:38 05.09.2022)
"Российскую карту" на выборах в ЕС разыграют слабые политики, заявил Чуров
Посол МИД Чуров: "российскую карту" на выборах в ЕС разыгрывают слабые политики