15:13 05.09.2022 (обновлено: 18:38 05.09.2022)
Число туристов, погибших на Ключевской сопке, возросло до девяти
Число погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка выросло до девяти
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Девять туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, сообщил Следственный комитет.
"Продолжается расследование уголовного дела по факту смерти девяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская сопка в Усть-Камчатском районе Камчатского края", — подчеркнули в ведомстве.
Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. Третьего сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров. Туристы, попавшие в ЧП, прибыли из шести регионов — Алтайского, Приморского и Камчатского края, Владимирской и Новосибирской области, а также из Москвы.
В субботу туристы обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты, один алпинист пострадал и потерял сознание, гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили о смерти шестого члена группы. В понедельник стало известно о гибели еще двух человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Сейчас в районе экспедиции фиксируется сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.