Рейтинг@Mail.ru
Число туристов, погибших на Ключевской сопке, возросло до девяти - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220905/vulkan-1814572589.html
Число туристов, погибших на Ключевской сопке, возросло до девяти
Число туристов, погибших на Ключевской сопке, возросло до девяти - РИА Новости, 05.09.2022
Число туристов, погибших на Ключевской сопке, возросло до девяти
Девять туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:13
2022-09-05T18:38
россия
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
усть-камчатский район
новосибирская область
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574765381_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8a4d1ce7b225a33249094e20e5fe2115.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Девять туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, сообщил Следственный комитет.Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. Третьего сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров. Туристы, попавшие в ЧП, прибыли из шести регионов — Алтайского, Приморского и Камчатского края, Владимирской и Новосибирской области, а также из Москвы.В субботу туристы обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты, один алпинист пострадал и потерял сознание, гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили о смерти шестого члена группы. В понедельник стало известно о гибели еще двух человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Сейчас в районе экспедиции фиксируется сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
https://ria.ru/20220905/proisshestvie-1814546360.html
россия
камчатский край
усть-камчатский район
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574765381_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f0cb089becdcf3fa1cbcd78404798dcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, усть-камчатский район, новосибирская область, новости - туризм
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Камчатский край, Усть-Камчатский район, Новосибирская область, Туризм, Новости - Туризм
15:13 05.09.2022 (обновлено: 18:38 05.09.2022)
 
Число туристов, погибших на Ключевской сопке, возросло до девяти

Число погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка выросло до девяти

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Девять туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, сообщил Следственный комитет.

"Продолжается расследование уголовного дела по факту смерти девяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская сопка в Усть-Камчатском районе Камчатского края", — подчеркнули в ведомстве.

Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. Третьего сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров. Туристы, попавшие в ЧП, прибыли из шести регионов — Алтайского, Приморского и Камчатского края, Владимирской и Новосибирской области, а также из Москвы.
В субботу туристы обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты, один алпинист пострадал и потерял сознание, гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили о смерти шестого члена группы. В понедельник стало известно о гибели еще двух человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Сейчас в районе экспедиции фиксируется сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 15:05Туризм
"Группу вели профессионалы". Что случилось с туристами на Камчатке
 
ТуризмРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Камчатский крайУсть-Камчатский районНовосибирская областьНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала