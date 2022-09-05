https://ria.ru/20220905/vulkan-1814572589.html

Число туристов, погибших на Ключевской сопке, возросло до девяти

Число туристов, погибших на Ключевской сопке, возросло до девяти - РИА Новости, 05.09.2022

Число туристов, погибших на Ключевской сопке, возросло до девяти

Девять туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:13

2022-09-05T15:13

2022-09-05T18:38

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камчатский край

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новости - туризм

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Девять туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, сообщил Следственный комитет.Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. Третьего сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров. Туристы, попавшие в ЧП, прибыли из шести регионов — Алтайского, Приморского и Камчатского края, Владимирской и Новосибирской области, а также из Москвы.В субботу туристы обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты, один алпинист пострадал и потерял сознание, гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили о смерти шестого члена группы. В понедельник стало известно о гибели еще двух человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Сейчас в районе экспедиции фиксируется сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.

https://ria.ru/20220905/proisshestvie-1814546360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, усть-камчатский район, новосибирская область, новости - туризм