https://ria.ru/20220905/vulkan-1814504071.html

Судьба одного из туристов на Ключевском вулкане остается неизвестной

Судьба одного из туристов на Ключевском вулкане остается неизвестной - РИА Новости, 05.09.2022

Судьба одного из туристов на Ключевском вулкане остается неизвестной

Судьба еще одного туриста с Ключевского вулкана, где погибли восемь человек, остается неизвестной, сообщил РИА Новости представитель Центра обеспечения действий РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:20

2022-09-05T12:20

2022-09-05T12:58

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Судьба еще одного туриста с Ключевского вулкана, где погибли восемь человек, остается неизвестной, сообщил РИА Новости представитель Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.В понедельник вертолет со спасателями сел на склоне на высоте 1663 метра. Теперь им предстоит к полуночи добраться до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4158 метра."Судьба еще одного человека неизвестна. Погибло восемь, трое - в домике. Судьба еще одного неизвестна", - рассказал собеседник агентства.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась за помощью к спасателям в субботу.По первоначальным данным, пять человек разбились насмерть. Позднее один за одним скончались еще трое – итого жертвами восхождения стали как минимум восемь туристов.На месте наблюдается штормовой ветер, из-за которого вертолет со спасателями накануне не смог приземлиться. Посадка удалась только сегодня.Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. На вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.

https://ria.ru/20220905/turisty-1814504288.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, камчатский край, новости - туризм