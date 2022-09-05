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Судьба одного из туристов на Ключевском вулкане остается неизвестной - РИА Новости, 05.09.2022
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Туризм
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Судьба одного из туристов на Ключевском вулкане остается неизвестной
Судьба одного из туристов на Ключевском вулкане остается неизвестной - РИА Новости, 05.09.2022
Судьба одного из туристов на Ключевском вулкане остается неизвестной
Судьба еще одного туриста с Ключевского вулкана, где погибли восемь человек, остается неизвестной, сообщил РИА Новости представитель Центра обеспечения действий РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:20
2022-09-05T12:58
туризм
происшествия
камчатский край
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Судьба еще одного туриста с Ключевского вулкана, где погибли восемь человек, остается неизвестной, сообщил РИА Новости представитель Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.В понедельник вертолет со спасателями сел на склоне на высоте 1663 метра. Теперь им предстоит к полуночи добраться до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4158 метра."Судьба еще одного человека неизвестна. Погибло восемь, трое - в домике. Судьба еще одного неизвестна", - рассказал собеседник агентства.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась за помощью к спасателям в субботу.По первоначальным данным, пять человек разбились насмерть. Позднее один за одним скончались еще трое – итого жертвами восхождения стали как минимум восемь туристов.На месте наблюдается штормовой ветер, из-за которого вертолет со спасателями накануне не смог приземлиться. Посадка удалась только сегодня.Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. На вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
https://ria.ru/20220905/turisty-1814504288.html
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происшествия, камчатский край, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Камчатский край, Новости - Туризм
12:20 05.09.2022 (обновлено: 12:58 05.09.2022)
 
Судьба одного из туристов на Ключевском вулкане остается неизвестной

Судьба одного из туристов, попавших в ЧП на Ключевском вулкане, остается неизвестной

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Судьба еще одного туриста с Ключевского вулкана, где погибли восемь человек, остается неизвестной, сообщил РИА Новости представитель Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.
В понедельник вертолет со спасателями сел на склоне на высоте 1663 метра. Теперь им предстоит к полуночи добраться до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4158 метра.
"Судьба еще одного человека неизвестна. Погибло восемь, трое - в домике. Судьба еще одного неизвестна", - рассказал собеседник агентства.
Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась за помощью к спасателям в субботу.
Природный парк Вулканы Камчатки - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 12:20Туризм
Три человека вышли на связь на Ключевском вулкане, где погибли туристы
По первоначальным данным, пять человек разбились насмерть. Позднее один за одним скончались еще трое – итого жертвами восхождения стали как минимум восемь туристов.
На месте наблюдается штормовой ветер, из-за которого вертолет со спасателями накануне не смог приземлиться. Посадка удалась только сегодня.
Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. На вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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Названа причина гибели туристов на Ключевском вулкане на Камчатке
 
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