https://ria.ru/20220905/vulkan-1814437206.html

Вторая группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан

Вторая группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан - РИА Новости, 05.09.2022

Вторая группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан

Вторая группа камчатских спасателей начала восхождение на вулкан Ключевская сопка, где ранее погибли восемь человек, сообщили в пресс-службе краевого Центра... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T08:31

2022-09-05T08:31

2022-09-05T11:57

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости. Вторая группа камчатских спасателей начала восхождение на вулкан Ключевская сопка, где ранее погибли восемь человек, сообщили в пресс-службе краевого Центра обеспечения действий по ГО и ЧС."Их цель — добраться до отметки 3300 метров к дому вулканологов. В составе группировки четыре человека от Камчатского спасательного центра и пять — от поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России. В зависимости от погодных условий восхождение займет не менее двух суток", — сказали в ведомстве.Там уточнили, что первая группа, которую доставил вертолет, к 16:30 (7:30 мск) поднялась на высоту 2000 метров. Принимать решения о дальнейших действиях спасатели будут на месте, исходя из ситуации.Отмечается, что скорость ветра на вулкане достигает 15 метров в секунду, синоптики прогнозируют снег."Шестого сентября к берегам полуострова со стороны Охотского моря подойдет циклон. Атмосферный вихрь будет оказывать влияние на несколько районов, в том числе и на Усть-Камчатский (куда территориально входит Ключевской вулкан). Синоптики прогнозируют дождь, на высотах мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду", — уточнили в пресс-службе.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами — всего 12 человек — обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек, к утру понедельника умерли еще двое. В воскресенье вертолет со спасателями из-за штормового ветра не смог сесть на вулкане. Возбуждено уголовное дело.Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.

https://ria.ru/20220904/turisty-1814329599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, камчатский край, новости - туризм, россия