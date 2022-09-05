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Вторая группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан - РИА Новости, 05.09.2022
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Туризм
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Вторая группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан
Вторая группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан - РИА Новости, 05.09.2022
Вторая группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан
Вторая группа камчатских спасателей начала восхождение на вулкан Ключевская сопка, где ранее погибли восемь человек, сообщили в пресс-службе краевого Центра... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T08:31
2022-09-05T11:57
туризм
происшествия
камчатский край
новости - туризм
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости. Вторая группа камчатских спасателей начала восхождение на вулкан Ключевская сопка, где ранее погибли восемь человек, сообщили в пресс-службе краевого Центра обеспечения действий по ГО и ЧС."Их цель — добраться до отметки 3300 метров к дому вулканологов. В составе группировки четыре человека от Камчатского спасательного центра и пять — от поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России. В зависимости от погодных условий восхождение займет не менее двух суток", — сказали в ведомстве.Там уточнили, что первая группа, которую доставил вертолет, к 16:30 (7:30 мск) поднялась на высоту 2000 метров. Принимать решения о дальнейших действиях спасатели будут на месте, исходя из ситуации.Отмечается, что скорость ветра на вулкане достигает 15 метров в секунду, синоптики прогнозируют снег."Шестого сентября к берегам полуострова со стороны Охотского моря подойдет циклон. Атмосферный вихрь будет оказывать влияние на несколько районов, в том числе и на Усть-Камчатский (куда территориально входит Ключевской вулкан). Синоптики прогнозируют дождь, на высотах мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду", — уточнили в пресс-службе.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами — всего 12 человек — обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек, к утру понедельника умерли еще двое. В воскресенье вертолет со спасателями из-за штормового ветра не смог сесть на вулкане. Возбуждено уголовное дело.Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
https://ria.ru/20220904/turisty-1814329599.html
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происшествия, камчатский край, новости - туризм, россия
Туризм, Происшествия, Камчатский край, Новости - Туризм, Россия
08:31 05.09.2022 (обновлено: 11:57 05.09.2022)
 
Вторая группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан

Вторая группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан, где погибли туристы

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости. Вторая группа камчатских спасателей начала восхождение на вулкан Ключевская сопка, где ранее погибли восемь человек, сообщили в пресс-службе краевого Центра обеспечения действий по ГО и ЧС.
"Их цель — добраться до отметки 3300 метров к дому вулканологов. В составе группировки четыре человека от Камчатского спасательного центра и пять — от поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России. В зависимости от погодных условий восхождение займет не менее двух суток", — сказали в ведомстве.
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
Вчера, 12:29Туризм
У туристов, которые остаются на камчатском вулкане, есть теплая палатка
Там уточнили, что первая группа, которую доставил вертолет, к 16:30 (7:30 мск) поднялась на высоту 2000 метров. Принимать решения о дальнейших действиях спасатели будут на месте, исходя из ситуации.
Отмечается, что скорость ветра на вулкане достигает 15 метров в секунду, синоптики прогнозируют снег.
"Шестого сентября к берегам полуострова со стороны Охотского моря подойдет циклон. Атмосферный вихрь будет оказывать влияние на несколько районов, в том числе и на Усть-Камчатский (куда территориально входит Ключевской вулкан). Синоптики прогнозируют дождь, на высотах мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду", — уточнили в пресс-службе.
Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами — всего 12 человек — обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек, к утру понедельника умерли еще двое. В воскресенье вертолет со спасателями из-за штормового ветра не смог сесть на вулкане. Возбуждено уголовное дело.
Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
Вчера, 12:40Туризм
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