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ВСУ наносят удары натовскими снарядами по жилым кварталам, заявили в СЦКК

ВСУ наносят удары натовскими снарядами по жилым кварталам, заявили в СЦКК - РИА Новости, 05.09.2022

ВСУ наносят удары натовскими снарядами по жилым кварталам, заявили в СЦКК

Подавляющее количество боеприпасов НАТО украинские боевики применяет не на поле боя, а по жилым кварталам городов Донецкой Народной Республики, сообщил РИА... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T19:56

2022-09-05T19:56

2022-09-05T19:56

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Подавляющее количество боеприпасов НАТО украинские боевики применяет не на поле боя, а по жилым кварталам городов Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель ДНР в СЦКК."Дальность стрельбы артиллерийских систем НАТО калибром 155 миллиметров и РСЗО HIMARS позволяет украинским боевикам вести огонь не только по центру Донецка, но и по тыловым городам республики. Кроме того, подавляющее количество натовских боеприпасов противник применяет не на поле боя, а именно по жилым кварталам городов республики", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

киев

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в мире, донецкая народная республика, нато, сцкк, киев, донецк (днр)