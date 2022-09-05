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Под Авдеевкой уничтожили колонну техники со снарядами для ВСУ
Под Авдеевкой уничтожили колонну техники со снарядами для ВСУ - РИА Новости, 05.09.2022
Под Авдеевкой уничтожили колонну техники со снарядами для ВСУ
Колонна украинской техники, состоявшая из как минимум 10 машин, перевозивших боекомплекты для украинской артиллерии, была уничтожена в минувшую субботу на... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T19:43
2022-09-05T19:43
2022-09-05T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Колонна украинской техники, состоявшая из как минимум 10 машин, перевозивших боекомплекты для украинской артиллерии, была уничтожена в минувшую субботу на трассе под Авдеевкой, сообщил РИА Новости один из командиров народной милиции ДНР."Благодаря слаженным действиям разведки, корректировщиков и артиллеристов нам удалось выследить и уничтожить значительное количество техники и боеприпасов противника на Авдеевском направлении. Все было сделано четко и оперативно. Колонна боевиков киевского режима, подвозившая снаряды для артиллерии, обстреливающей Донецк, была полностью уничтожена", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, авдеевка, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
Под Авдеевкой уничтожили колонну техники со снарядами для ВСУ
Под Авдеевкой уничтожили колонну техники из десяти машин, перевозивших снаряды для ВСУ