https://ria.ru/20220905/vsu-1814661329.html

Под Авдеевкой уничтожили колонну техники со снарядами для ВСУ

Под Авдеевкой уничтожили колонну техники со снарядами для ВСУ - РИА Новости, 05.09.2022

Под Авдеевкой уничтожили колонну техники со снарядами для ВСУ

Колонна украинской техники, состоявшая из как минимум 10 машин, перевозивших боекомплекты для украинской артиллерии, была уничтожена в минувшую субботу на... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T19:43

2022-09-05T19:43

2022-09-05T19:43

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Колонна украинской техники, состоявшая из как минимум 10 машин, перевозивших боекомплекты для украинской артиллерии, была уничтожена в минувшую субботу на трассе под Авдеевкой, сообщил РИА Новости один из командиров народной милиции ДНР."Благодаря слаженным действиям разведки, корректировщиков и артиллеристов нам удалось выследить и уничтожить значительное количество техники и боеприпасов противника на Авдеевском направлении. Все было сделано четко и оперативно. Колонна боевиков киевского режима, подвозившая снаряды для артиллерии, обстреливающей Донецк, была полностью уничтожена", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, авдеевка, донецкая народная республика, донецк (днр)