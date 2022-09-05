https://ria.ru/20220905/vsu-1814590240.html

Херсонские власти заявили о ловушке для ВСУ в регионе

Херсонские власти заявили о ловушке для ВСУ в регионе - РИА Новости, 05.09.2022

Херсонские власти заявили о ловушке для ВСУ в регионе

Контрнаступление украинской армии на Херсонскую область обернулось поражением, часть сил специально заманили в ловушку - "огневые мешки", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:51

2022-09-05T15:51

2022-09-05T15:51

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

украина

кирилл стремоусов

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Контрнаступление украинской армии на Херсонскую область обернулось поражением, часть сил специально заманили в ловушку - "огневые мешки", сообщил РИА Новости заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов."Попытки наступления украинских войск продолжаются, но они терпят поражение. Часть сил специально заманили в "огневые мешки" и уничтожили. Ни о какой сдачи территории, о чем заявляет украинская сторона, нет. Они попали в ловушку, после чего их отбросили на исходные позиции", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, обстановка в области находится под контролем, несмотря на постоянные обстрелы городов и населенных пунктов со стороны Украины. "Херсон – это русский город и таким останется навсегда", - подчеркнул Стремоусов.Ранее Минобороны России сообщило, что российские Вооруженные силы отбили начатое по указанию Владимира Зеленского в минувший понедельник наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях, более 2 тысяч украинских военнослужащих были убиты.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220901/ukraina-1813710309.html

https://ria.ru/20220902/ukraina-1813964202.html

херсонская область

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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