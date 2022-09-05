Херсонские власти заявили о ловушке для ВСУ в регионе
Стремоусов: часть сил ВСУ в Херсонской области заманили в "огневые мешки" и уничтожили
Стела города Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Контрнаступление украинской армии на Херсонскую область обернулось поражением, часть сил специально заманили в ловушку - "огневые мешки", сообщил РИА Новости заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Попытки наступления украинских войск продолжаются, но они терпят поражение. Часть сил специально заманили в "огневые мешки" и уничтожили. Ни о какой сдачи территории, о чем заявляет украинская сторона, нет. Они попали в ловушку, после чего их отбросили на исходные позиции", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, обстановка в области находится под контролем, несмотря на постоянные обстрелы городов и населенных пунктов со стороны Украины. "Херсон – это русский город и таким останется навсегда", - подчеркнул Стремоусов.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские Вооруженные силы отбили начатое по указанию Владимира Зеленского в минувший понедельник наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях, более 2 тысяч украинских военнослужащих были убиты.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.