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Херсонские власти заявили о ловушке для ВСУ в регионе - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/vsu-1814590240.html
Херсонские власти заявили о ловушке для ВСУ в регионе
Херсонские власти заявили о ловушке для ВСУ в регионе - РИА Новости, 05.09.2022
Херсонские власти заявили о ловушке для ВСУ в регионе
Контрнаступление украинской армии на Херсонскую область обернулось поражением, часть сил специально заманили в ловушку - "огневые мешки", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:51
2022-09-05T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
кирилл стремоусов
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Контрнаступление украинской армии на Херсонскую область обернулось поражением, часть сил специально заманили в ловушку - "огневые мешки", сообщил РИА Новости заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов."Попытки наступления украинских войск продолжаются, но они терпят поражение. Часть сил специально заманили в "огневые мешки" и уничтожили. Ни о какой сдачи территории, о чем заявляет украинская сторона, нет. Они попали в ловушку, после чего их отбросили на исходные позиции", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, обстановка в области находится под контролем, несмотря на постоянные обстрелы городов и населенных пунктов со стороны Украины. "Херсон – это русский город и таким останется навсегда", - подчеркнул Стремоусов.Ранее Минобороны России сообщило, что российские Вооруженные силы отбили начатое по указанию Владимира Зеленского в минувший понедельник наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях, более 2 тысяч украинских военнослужащих были убиты.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813710309.html
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в мире, херсонская область , украина, кирилл стремоусов, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Украина, Кирилл Стремоусов, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:51 05.09.2022
 
Херсонские власти заявили о ловушке для ВСУ в регионе

Стремоусов: часть сил ВСУ в Херсонской области заманили в "огневые мешки" и уничтожили

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Контрнаступление украинской армии на Херсонскую область обернулось поражением, часть сил специально заманили в ловушку - "огневые мешки", сообщил РИА Новости заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Попытки наступления украинских войск продолжаются, но они терпят поражение. Часть сил специально заманили в "огневые мешки" и уничтожили. Ни о какой сдачи территории, о чем заявляет украинская сторона, нет. Они попали в ловушку, после чего их отбросили на исходные позиции", - сказал РИА Новости Стремоусов.
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1 сентября, 13:37Специальная военная операция на Украине
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По его словам, обстановка в области находится под контролем, несмотря на постоянные обстрелы городов и населенных пунктов со стороны Украины. "Херсон – это русский город и таким останется навсегда", - подчеркнул Стремоусов.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские Вооруженные силы отбили начатое по указанию Владимира Зеленского в минувший понедельник наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях, более 2 тысяч украинских военнослужащих были убиты.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьУкраинаКирилл СтремоусовВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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