https://ria.ru/20220905/volga-1814513159.html

Бабушкин предложил назначить ответственного за развитие Волги

Бабушкин предложил назначить ответственного за развитие Волги - РИА Новости, 05.09.2022

Бабушкин предложил назначить ответственного за развитие Волги

Назначение одного ответственного за развитие реки Волги позволило бы развить ее с точки зрения туризма и решить ряд проблем, заявил губернатор Астраханской... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:42

2022-09-05T12:42

2022-09-05T12:42

экология в россии

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

игорь бабушкин

астраханская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155876/41/1558764189_0:245:2771:1804_1920x0_80_0_0_0fd73494223d0179164a13298f348600.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Назначение одного ответственного за развитие реки Волги позволило бы развить ее с точки зрения туризма и решить ряд проблем, заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин по итогам первого дня семинара-совещания, проходящего в преддверии заседания президиума Госсовета по туризму, которое состоится 6 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента РФ."Волга сегодня испытывает проблемы, связанные с экологией, с транспортной доступностью, с отсутствием инфраструктуры. Волгу необходимо развивать с точки зрения развития туризма... В этой связи мы будем все-таки предлагать единого, так сказать, ответственного за это направление, поскольку, действительно, за Волгу у нас сейчас отвечают практически все. (Река) находится в компетенции полномочий практически всех вице-премьеров", - сказал Бабушкин.Как отмечается на слайде из доклада губернатора, вместе с этим предлагается создать национальную программу возрождения реки Волги. По словам главы Астраханской области, уже создана рабочая группа по туристическому маршруту "Великий Волжский путь", которая призвана собрать и аккумулировать все проблемы, связанные с развитием этого направления.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/turizm-1814426792.html

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экология в россии, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, игорь бабушкин, астраханская область