Рейтинг@Mail.ru
Бабушкин предложил назначить ответственного за развитие Волги - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220905/volga-1814513159.html
Бабушкин предложил назначить ответственного за развитие Волги
Бабушкин предложил назначить ответственного за развитие Волги - РИА Новости, 05.09.2022
Бабушкин предложил назначить ответственного за развитие Волги
Назначение одного ответственного за развитие реки Волги позволило бы развить ее с точки зрения туризма и решить ряд проблем, заявил губернатор Астраханской... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:42
2022-09-05T12:42
экология в россии
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
игорь бабушкин
астраханская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155876/41/1558764189_0:245:2771:1804_1920x0_80_0_0_0fd73494223d0179164a13298f348600.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Назначение одного ответственного за развитие реки Волги позволило бы развить ее с точки зрения туризма и решить ряд проблем, заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин по итогам первого дня семинара-совещания, проходящего в преддверии заседания президиума Госсовета по туризму, которое состоится 6 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента РФ."Волга сегодня испытывает проблемы, связанные с экологией, с транспортной доступностью, с отсутствием инфраструктуры. Волгу необходимо развивать с точки зрения развития туризма... В этой связи мы будем все-таки предлагать единого, так сказать, ответственного за это направление, поскольку, действительно, за Волгу у нас сейчас отвечают практически все. (Река) находится в компетенции полномочий практически всех вице-премьеров", - сказал Бабушкин.Как отмечается на слайде из доклада губернатора, вместе с этим предлагается создать национальную программу возрождения реки Волги. По словам главы Астраханской области, уже создана рабочая группа по туристическому маршруту "Великий Волжский путь", которая призвана собрать и аккумулировать все проблемы, связанные с развитием этого направления.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/turizm-1814426792.html
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155876/41/1558764189_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_5f84cd9ee1c43cc6ee178347a3fd091d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экология в россии, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, игорь бабушкин, астраханская область
Экология в России, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Игорь Бабушкин, Астраханская область
12:42 05.09.2022
 
Бабушкин предложил назначить ответственного за развитие Волги

Астраханский губернатор Бабушкин предложил назначить ответственного за развитие Волги

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкИгорь Бабушкин
Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Игорь Бабушкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Назначение одного ответственного за развитие реки Волги позволило бы развить ее с точки зрения туризма и решить ряд проблем, заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин по итогам первого дня семинара-совещания, проходящего в преддверии заседания президиума Госсовета по туризму, которое состоится 6 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента РФ.
"Волга сегодня испытывает проблемы, связанные с экологией, с транспортной доступностью, с отсутствием инфраструктуры. Волгу необходимо развивать с точки зрения развития туризма... В этой связи мы будем все-таки предлагать единого, так сказать, ответственного за это направление, поскольку, действительно, за Волгу у нас сейчас отвечают практически все. (Река) находится в компетенции полномочий практически всех вице-премьеров", - сказал Бабушкин.
Как отмечается на слайде из доклада губернатора, вместе с этим предлагается создать национальную программу возрождения реки Волги. По словам главы Астраханской области, уже создана рабочая группа по туристическому маршруту "Великий Волжский путь", которая призвана собрать и аккумулировать все проблемы, связанные с развитием этого направления.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 06:19Туризм
Кожемяко предложил создать в России министерство по туризму
 
Экология в РоссииВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Игорь БабушкинАстраханская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала