https://ria.ru/20220905/volga-1814513159.html
Бабушкин предложил назначить ответственного за развитие Волги
Бабушкин предложил назначить ответственного за развитие Волги - РИА Новости, 05.09.2022
Бабушкин предложил назначить ответственного за развитие Волги
Назначение одного ответственного за развитие реки Волги позволило бы развить ее с точки зрения туризма и решить ряд проблем, заявил губернатор Астраханской... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:42
2022-09-05T12:42
2022-09-05T12:42
экология в россии
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
игорь бабушкин
астраханская область
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Назначение одного ответственного за развитие реки Волги позволило бы развить ее с точки зрения туризма и решить ряд проблем, заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин по итогам первого дня семинара-совещания, проходящего в преддверии заседания президиума Госсовета по туризму, которое состоится 6 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента РФ."Волга сегодня испытывает проблемы, связанные с экологией, с транспортной доступностью, с отсутствием инфраструктуры. Волгу необходимо развивать с точки зрения развития туризма... В этой связи мы будем все-таки предлагать единого, так сказать, ответственного за это направление, поскольку, действительно, за Волгу у нас сейчас отвечают практически все. (Река) находится в компетенции полномочий практически всех вице-премьеров", - сказал Бабушкин.Как отмечается на слайде из доклада губернатора, вместе с этим предлагается создать национальную программу возрождения реки Волги. По словам главы Астраханской области, уже создана рабочая группа по туристическому маршруту "Великий Волжский путь", которая призвана собрать и аккумулировать все проблемы, связанные с развитием этого направления.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/turizm-1814426792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология в россии, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, игорь бабушкин, астраханская область
Экология в России, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Игорь Бабушкин, Астраханская область
Бабушкин предложил назначить ответственного за развитие Волги
Астраханский губернатор Бабушкин предложил назначить ответственного за развитие Волги
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Назначение одного ответственного за развитие реки Волги позволило бы развить ее с точки зрения туризма и решить ряд проблем, заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин по итогам первого дня семинара-совещания, проходящего в преддверии заседания президиума Госсовета по туризму, которое состоится 6 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента РФ.
"Волга сегодня испытывает проблемы, связанные с экологией, с транспортной доступностью, с отсутствием инфраструктуры. Волгу необходимо развивать с точки зрения развития туризма... В этой связи мы будем все-таки предлагать единого, так сказать, ответственного за это направление, поскольку, действительно, за Волгу у нас сейчас отвечают практически все. (Река) находится в компетенции полномочий практически всех вице-премьеров", - сказал Бабушкин.
Как отмечается на слайде из доклада губернатора, вместе с этим предлагается создать национальную программу возрождения реки Волги. По словам главы Астраханской области, уже создана рабочая группа по туристическому маршруту "Великий Волжский путь", которая призвана собрать и аккумулировать все проблемы, связанные с развитием этого направления.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.