Сбербанк: вклады физлиц в июле выросли более чем на 300 миллиардов рублей
Сбербанк сообщил о росте вкладов физлиц более чем на 300 миллиардов рублей в июле
Отделение банка . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Портфель средств физлиц в Сбербанке показывал стабильное поведение на протяжении всего летнего периода, при этом в июле их объем вырос более чем на 300 миллиардов рублей, в августе рост средств клиентов продолжился, заявил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.
Банк России в августе сообщил, что прирост средств населения в банках РФ в июле пришелся на первую половину месяца, тогда как в его второй половине имел место отток на фоне истечения срока "дорогих" трехмесячных депозитов.
"Портфель пассивов Сбербанка показывает стабильное поведение на протяжении всего летнего периода – мы не фиксировали оттоков со второй декады июля. ... В июле пассивы физлиц в рублевом эквиваленте выросли на более чем 300 миллиардов рублей", - сообщил журналистам Царев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он отметил, что в августе банк наблюдает повышение сезонного транзакционного поведения клиентов, что логично с учётом начавшегося периода подготовки к школе.
"Впрочем, промежуточные результаты в августе также показывают рост остатков средств клиентов в рублевом эквиваленте, даже несмотря на сезонные расходы клиентов", - заключил первый зампред правления Сбербанка.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.