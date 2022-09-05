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Сбербанк: вклады физлиц в июле выросли более чем на 300 миллиардов рублей - РИА Новости, 05.09.2022
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Сбербанк: вклады физлиц в июле выросли более чем на 300 миллиардов рублей
Сбербанк: вклады физлиц в июле выросли более чем на 300 миллиардов рублей - РИА Новости, 05.09.2022
Сбербанк: вклады физлиц в июле выросли более чем на 300 миллиардов рублей
Портфель средств физлиц в Сбербанке показывал стабильное поведение на протяжении всего летнего периода, при этом в июле их объем вырос более чем на 300... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T07:52
2022-09-05T07:52
экономика
россия
русский (остров)
владивосток
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Портфель средств физлиц в Сбербанке показывал стабильное поведение на протяжении всего летнего периода, при этом в июле их объем вырос более чем на 300 миллиардов рублей, в августе рост средств клиентов продолжился, заявил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.Банк России в августе сообщил, что прирост средств населения в банках РФ в июле пришелся на первую половину месяца, тогда как в его второй половине имел место отток на фоне истечения срока "дорогих" трехмесячных депозитов.Он отметил, что в августе банк наблюдает повышение сезонного транзакционного поведения клиентов, что логично с учётом начавшегося периода подготовки к школе."Впрочем, промежуточные результаты в августе также показывают рост остатков средств клиентов в рублевом эквиваленте, даже несмотря на сезонные расходы клиентов", - заключил первый зампред правления Сбербанка.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, россия, русский (остров), владивосток, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022
Экономика, Россия, Русский (остров), Владивосток, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022
07:52 05.09.2022
 
Сбербанк: вклады физлиц в июле выросли более чем на 300 миллиардов рублей

Сбербанк сообщил о росте вкладов физлиц более чем на 300 миллиардов рублей в июле

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкОтделение банка
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Отделение банка . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Портфель средств физлиц в Сбербанке показывал стабильное поведение на протяжении всего летнего периода, при этом в июле их объем вырос более чем на 300 миллиардов рублей, в августе рост средств клиентов продолжился, заявил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.
Банк России в августе сообщил, что прирост средств населения в банках РФ в июле пришелся на первую половину месяца, тогда как в его второй половине имел место отток на фоне истечения срока "дорогих" трехмесячных депозитов.
"Портфель пассивов Сбербанка показывает стабильное поведение на протяжении всего летнего периода – мы не фиксировали оттоков со второй декады июля. ... В июле пассивы физлиц в рублевом эквиваленте выросли на более чем 300 миллиардов рублей", - сообщил журналистам Царев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он отметил, что в августе банк наблюдает повышение сезонного транзакционного поведения клиентов, что логично с учётом начавшегося периода подготовки к школе.
"Впрочем, промежуточные результаты в августе также показывают рост остатков средств клиентов в рублевом эквиваленте, даже несмотря на сезонные расходы клиентов", - заключил первый зампред правления Сбербанка.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Рубли и евро - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 07:18
Сбербанк: средства россиян в валюте не превышают 10% от всех сбережений
 
ЭкономикаРоссияРусский (остров)ВладивостокСбербанк РоссииДальневосточный федеральный университетВЭФ-2022
 
 
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