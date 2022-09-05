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Сбербанк: вклады физлиц в июле выросли более чем на 300 миллиардов рублей

Сбербанк: вклады физлиц в июле выросли более чем на 300 миллиардов рублей - РИА Новости, 05.09.2022

Сбербанк: вклады физлиц в июле выросли более чем на 300 миллиардов рублей

Портфель средств физлиц в Сбербанке показывал стабильное поведение на протяжении всего летнего периода, при этом в июле их объем вырос более чем на 300... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T07:52

2022-09-05T07:52

2022-09-05T07:52

экономика

россия

русский (остров)

владивосток

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Портфель средств физлиц в Сбербанке показывал стабильное поведение на протяжении всего летнего периода, при этом в июле их объем вырос более чем на 300 миллиардов рублей, в августе рост средств клиентов продолжился, заявил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.Банк России в августе сообщил, что прирост средств населения в банках РФ в июле пришелся на первую половину месяца, тогда как в его второй половине имел место отток на фоне истечения срока "дорогих" трехмесячных депозитов.Он отметил, что в августе банк наблюдает повышение сезонного транзакционного поведения клиентов, что логично с учётом начавшегося периода подготовки к школе."Впрочем, промежуточные результаты в августе также показывают рост остатков средств клиентов в рублевом эквиваленте, даже несмотря на сезонные расходы клиентов", - заключил первый зампред правления Сбербанка.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, русский (остров), владивосток, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022