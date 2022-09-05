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Рада обсудит проект обращения к ЕС об ограничении выдачи виз россиянам
Рада обсудит проект обращения к ЕС об ограничении выдачи виз россиянам - РИА Новости, 05.09.2022
Рада обсудит проект обращения к ЕС об ограничении выдачи виз россиянам
Проект обращения к Евросоюзу об ограничении выдачи виз россиянам внесен в украинский парламент в понедельник. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:57
2022-09-05T13:57
2022-09-05T13:57
в мире
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Проект обращения к Евросоюзу об ограничении выдачи виз россиянам внесен в украинский парламент в понедельник.Среди его инициаторов депутаты от партии "Слуга народа" Александр Качура, Олег Бондаренко, Андрей Клочко, Виталий Безгин, Алексей Кузнецов. Текст обращения на сайте парламента пока отсутствует.Главы МИД стран ЕС по итогам неформальной встречи в Праге 31 августа достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Они также подтвердили право каждой отдельной страны вводить собственные ограничения на поездки россиян. При этом общеевропейский запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ согласован не был. Постпреды стран ЕС могут утвердить остановку упрощенного визового режима с Россией уже на очередном заседании 7 сентября.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, верховная рада украины
В мире, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Украина, Верховная Рада Украины
Рада обсудит проект обращения к ЕС об ограничении выдачи виз россиянам
Депутаты Рады внесли проект обращения к Евросоюзу об ограничении выдачи виз россиянам