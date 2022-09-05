Рейтинг@Mail.ru
Рада обсудит проект обращения к ЕС об ограничении выдачи виз россиянам - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220905/vizy-1814541117.html
Рада обсудит проект обращения к ЕС об ограничении выдачи виз россиянам
Рада обсудит проект обращения к ЕС об ограничении выдачи виз россиянам - РИА Новости, 05.09.2022
Рада обсудит проект обращения к ЕС об ограничении выдачи виз россиянам
Проект обращения к Евросоюзу об ограничении выдачи виз россиянам внесен в украинский парламент в понедельник. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:57
2022-09-05T13:57
в мире
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Проект обращения к Евросоюзу об ограничении выдачи виз россиянам внесен в украинский парламент в понедельник.Среди его инициаторов депутаты от партии "Слуга народа" Александр Качура, Олег Бондаренко, Андрей Клочко, Виталий Безгин, Алексей Кузнецов. Текст обращения на сайте парламента пока отсутствует.Главы МИД стран ЕС по итогам неформальной встречи в Праге 31 августа достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Они также подтвердили право каждой отдельной страны вводить собственные ограничения на поездки россиян. При этом общеевропейский запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ согласован не был. Постпреды стран ЕС могут утвердить остановку упрощенного визового режима с Россией уже на очередном заседании 7 сентября.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
https://ria.ru/20220830/vizy-1813248918.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, верховная рада украины
В мире, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Украина, Верховная Рада Украины
13:57 05.09.2022
 
Рада обсудит проект обращения к ЕС об ограничении выдачи виз россиянам

Депутаты Рады внесли проект обращения к Евросоюзу об ограничении выдачи виз россиянам

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Проект обращения к Евросоюзу об ограничении выдачи виз россиянам внесен в украинский парламент в понедельник.
Среди его инициаторов депутаты от партии "Слуга народа" Александр Качура, Олег Бондаренко, Андрей Клочко, Виталий Безгин, Алексей Кузнецов. Текст обращения на сайте парламента пока отсутствует.
Главы МИД стран ЕС по итогам неформальной встречи в Праге 31 августа достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Они также подтвердили право каждой отдельной страны вводить собственные ограничения на поездки россиян. При этом общеевропейский запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ согласован не был. Постпреды стран ЕС могут утвердить остановку упрощенного визового режима с Россией уже на очередном заседании 7 сентября.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 18:39
Евросоюз "достал своим русофобским кудахтаньем" о визах, заявил Медведев
 
В миреРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала