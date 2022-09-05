https://ria.ru/20220905/vizy-1814541117.html

Рада обсудит проект обращения к ЕС об ограничении выдачи виз россиянам

Рада обсудит проект обращения к ЕС об ограничении выдачи виз россиянам - РИА Новости, 05.09.2022

Рада обсудит проект обращения к ЕС об ограничении выдачи виз россиянам

Проект обращения к Евросоюзу об ограничении выдачи виз россиянам внесен в украинский парламент в понедельник. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:57

2022-09-05T13:57

2022-09-05T13:57

в мире

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Проект обращения к Евросоюзу об ограничении выдачи виз россиянам внесен в украинский парламент в понедельник.Среди его инициаторов депутаты от партии "Слуга народа" Александр Качура, Олег Бондаренко, Андрей Клочко, Виталий Безгин, Алексей Кузнецов. Текст обращения на сайте парламента пока отсутствует.Главы МИД стран ЕС по итогам неформальной встречи в Праге 31 августа достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Они также подтвердили право каждой отдельной страны вводить собственные ограничения на поездки россиян. При этом общеевропейский запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ согласован не был. Постпреды стран ЕС могут утвердить остановку упрощенного визового режима с Россией уже на очередном заседании 7 сентября.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.

https://ria.ru/20220830/vizy-1813248918.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, верховная рада украины