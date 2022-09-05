https://ria.ru/20220905/vef-1814509527.html
Участники "Муравьев–Амурский 2030" пообщались на ВЭФ с губернатором ЕАО
Участники "Муравьев–Амурский 2030" пообщались на ВЭФ с губернатором ЕАО - РИА Новости, 05.09.2022
Участники "Муравьев–Амурский 2030" пообщались на ВЭФ с губернатором ЕАО
Курсанты программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев – Амурский 2030" рассказали о готовящихся ими проектах улучшения качества жизни на Дальнем РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:44
2022-09-05T12:44
2022-09-05T12:44
муравьев-амурский 2030
дальний восток
еврейская автономная область
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Курсанты программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев – Амурский 2030" рассказали о готовящихся ими проектах улучшения качества жизни на Дальнем Востоке на встрече с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном, которая прошла во Владивостоке на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).Встреча прошла в неформальной обстановке в павильоне ЕАО на Улице Дальнего Востока.Также в ходе беседы будущих молодых управленцев с губернатором поднимались темы развития инфраструктуры, зеленой энергетики, решения проблемы оттока населения из дальневосточных регионов, привлечения квалифицированных кадров и создания инновационных рабочих мест, развития малой авиации и поддержки молодежных инициатив.В свою очередь, Гольдштейн рассказал о важности устранения административных барьеров для роста экономики Дальнего Востока, сотрудничества со странами АТР и привлечения молодых людей к реализации проектов развития в регионе."Менять территории могут молодые. У них горят глаза, у них нет страха и нет видения горизонта пенсии. Молодежь переворачивает сознание. Был в СССР такой политик Владимир Долгих, который строил город Норильск. Ему в тот момент было всего 27 лет, а он уже руководил проектами. Поэтому только молодые могут развивать. Там есть энергия, там много жизни. Я буду доволен результатами обучения ребят, когда из тех амбициозных проектов, что проработали и задумали участники, до финала дойдет половина, а из нее реализуется хотя бы треть. И уже тогда Дальний Восток будет центром мира",- рассказал РИА Новости губернатор Еврейской автономной области.Программа подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский – 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке ДВФУ, РАНХиГС и Школы управления СКОЛКОВО. При ее разработке учтена специфика регионов ДФО: климатические условия, социальные и экономические особенности территорий. Программа состоит из восьми модулей, включающих лучшие мировые и российские практики подготовки управленческих кадров.Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства в системе публичной власти регионов ДФО или в ДВФУ на срок не менее двух лет по окончании обучения. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.
https://ria.ru/20220905/kursanty-1814469676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
муравьев-амурский 2030, дальний восток, еврейская автономная область, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Муравьев-Амурский 2030, Дальний Восток, Еврейская автономная область, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Курсанты программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев – Амурский 2030" рассказали о готовящихся ими проектах улучшения качества жизни на Дальнем Востоке на встрече с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном, которая прошла во Владивостоке на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Встреча прошла в неформальной обстановке в павильоне ЕАО на Улице Дальнего Востока.
Также в ходе беседы будущих молодых управленцев с губернатором поднимались темы развития инфраструктуры, зеленой энергетики, решения проблемы оттока населения из дальневосточных регионов, привлечения квалифицированных кадров и создания инновационных рабочих мест, развития малой авиации и поддержки молодежных инициатив.
В свою очередь, Гольдштейн рассказал о важности устранения административных барьеров для роста экономики Дальнего Востока, сотрудничества со странами АТР и привлечения молодых людей к реализации проектов развития в регионе.
"Менять территории могут молодые. У них горят глаза, у них нет страха и нет видения горизонта пенсии. Молодежь переворачивает сознание. Был в СССР
такой политик Владимир Долгих
, который строил город Норильск
. Ему в тот момент было всего 27 лет, а он уже руководил проектами. Поэтому только молодые могут развивать. Там есть энергия, там много жизни. Я буду доволен результатами обучения ребят, когда из тех амбициозных проектов, что проработали и задумали участники, до финала дойдет половина, а из нее реализуется хотя бы треть. И уже тогда Дальний Восток будет центром мира",- рассказал РИА Новости губернатор Еврейской автономной области.
Программа подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский – 2030" реализуется Минвостокразвития России
совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке ДВФУ
, РАНХиГС и Школы управления СКОЛКОВО
. При ее разработке учтена специфика регионов ДФО: климатические условия, социальные и экономические особенности территорий. Программа состоит из восьми модулей, включающих лучшие мировые и российские практики подготовки управленческих кадров.
Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства в системе публичной власти регионов ДФО или в ДВФУ на срок не менее двух лет по окончании обучения. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.