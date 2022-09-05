https://ria.ru/20220905/vef-1814454529.html

Песков не исключил встречу Путина и Кнайсль на полях ВЭФ

Песков не исключил встречу Путина и Кнайсль на полях ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2022

Песков не исключил встречу Путина и Кнайсль на полях ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться на ВЭФ с экс-главой МИД Австрии Карин Кнайсль, но такая беседа не исключена, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:12

2022-09-05T10:12

2022-09-05T10:17

политика

австрия

мид австрии

карин кнайсль

россия

владимир путин

дмитрий песков

восточный экономический форум (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/92/1526599283_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_e71896c34e9087f667957e87081032f3.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться на ВЭФ с экс-главой МИД Австрии Карин Кнайсль, но такая беседа не исключена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. В понедельник она прибыла на ВЭФ, который проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке."Пока в программе президента нет. Но при необходимости такая беседа может состояться", - сказал Песков.Ранее Кнайсль говорила РИА Новости, что покинула Австрию из-за постоянных угроз в свой адрес. Теперь она живет в Ливане. Песков отмечал, что в Кремле негативно относятся к травле Кнайсль, считают произошедшее показателем нездорового общества.Путин и Кнайсль лично знакомы, более того в августе 2018 года президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.

https://ria.ru/20220905/knaysl-1814433352.html

https://ria.ru/20220707/knaysl-1800796860.html

австрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, австрия, мид австрии, карин кнайсль, россия, владимир путин, дмитрий песков, восточный экономический форум (вэф)