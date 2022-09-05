https://ria.ru/20220905/vef-1814454529.html
Песков не исключил встречу Путина и Кнайсль на полях ВЭФ
Песков не исключил встречу Путина и Кнайсль на полях ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2022
Песков не исключил встречу Путина и Кнайсль на полях ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться на ВЭФ с экс-главой МИД Австрии Карин Кнайсль, но такая беседа не исключена, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:12
2022-09-05T10:12
2022-09-05T10:17
политика
австрия
мид австрии
карин кнайсль
россия
владимир путин
дмитрий песков
восточный экономический форум (вэф)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться на ВЭФ с экс-главой МИД Австрии Карин Кнайсль, но такая беседа не исключена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. В понедельник она прибыла на ВЭФ, который проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке."Пока в программе президента нет. Но при необходимости такая беседа может состояться", - сказал Песков.Ранее Кнайсль говорила РИА Новости, что покинула Австрию из-за постоянных угроз в свой адрес. Теперь она живет в Ливане. Песков отмечал, что в Кремле негативно относятся к травле Кнайсль, считают произошедшее показателем нездорового общества.Путин и Кнайсль лично знакомы, более того в августе 2018 года президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.
https://ria.ru/20220905/knaysl-1814433352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, австрия, мид австрии, карин кнайсль, россия, владимир путин, дмитрий песков, восточный экономический форум (вэф)
Политика, Австрия, МИД Австрии, Карин Кнайсль, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Восточный экономический форум (ВЭФ)
10:12 05.09.2022 (обновлено: 10:17 05.09.2022)
Песков не исключил встречу Путина и Кнайсль на полях ВЭФ
Песков: встречи с Кнайсль в программе Путина на ВЭФ нет, но она может состояться
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться на ВЭФ с экс-главой МИД Австрии Карин Кнайсль, но такая беседа не исключена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. В понедельник она прибыла на ВЭФ, который проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
"Пока в программе президента нет. Но при необходимости такая беседа может состояться", - сказал Песков.
Ранее Кнайсль говорила РИА Новости, что покинула Австрию
из-за постоянных угроз в свой адрес. Теперь она живет в Ливане
. Песков отмечал, что в Кремле негативно относятся к травле Кнайсль, считают произошедшее показателем нездорового общества.
Путин и Кнайсль лично знакомы, более того в августе 2018 года президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.