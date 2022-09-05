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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже составил 60,87 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже составил 60,87 рубля - РИА Новости, 05.09.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже составил 60,87 рубля
Валюта РФ снизилась в понедельник к доллару и выросла к евро - до 60,87 рубля и 60,13 рубля, соответственно, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T19:42
2022-09-05T19:42
2022-09-05T19:49
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Валюта РФ снизилась в понедельник к доллару и выросла к евро - до 60,87 рубля и 60,13 рубля, соответственно, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 29 копеек, до 60,87 рубля, евро упал на 71 копейку, до 60,13 рубля.
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экономика, россия, московская биржа, доллар, рубль, валюта
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа, Доллар, Рубль, Валюта
19:42 05.09.2022 (обновлено: 19:49 05.09.2022)
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже составил 60,87 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже составил 60,87 рубля, евро — 60,13 рубля